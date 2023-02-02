Kadıköy CKM'de siyasi cinayetler kıskacında Türkiye söyleşisi

Caddebostan Kültür Merkezi (CKM)’nde her hafta gerçekleşen söyleşi programının bu haftaki konuğu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclis Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl olacak.

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi, söyleşi ve imza günü programında CHP Parti Meclis Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ü ağırlıyor. Bingöl 4 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’te “Siyasi Cinayetler Kıskacında Türkiye: Canları Pahasına” adlı söyleşide dinleyicileriyle buluşacak.

Doktor Tekin Bingöl demokrasi, özgürlük ve adalet için canı pahasına mücadele eden, Türkiye’nin karanlığa teslim edilmemesi için çabalayan herkesin anısına kaleme aldığı “Canları Pahasına – Özgür Bir Ülke İçin” kitabının ışığında, Türkiye demokrasisine karanlık bir leke olarak iz bırakan siyasi cinayetleri değerlendirecek. Bingöl, söyleşinin ardından Karınca Yayın Evi’nden çıkmış kitabını Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları Kitabevi’nde okurları için imzalayacak.