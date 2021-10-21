Kadıköy Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla karşılıyor

Kadıköy Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıl dönümünü 1 hafta boyunca sürecek bir dizi etkinlikle kutluyor. 29 Ekim’de Bağdat Caddesi’nde gerçekleşecek geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü’ne kadar sürecek etkinliklerde, bayram coşkusu Kadıköy’ün sokaklarına Cumhuriyet Bandosu ile ulaşacak.

Bando ile başlayacak etkinlikler meşale yakma töreni, spor festivali, bisiklet ve klasik otomobil konvoyu, söyleşi ve şiir dinletileri ile devam edecek. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının en görkemlisi ise her zamanki gibi 29 Ekim’de Bağdat Caddesi’nde yapılacak yürüyüş olacak.

CUMHURİYET BANDOSU EŞLİĞİNDE BAYRAK DAĞITIMI

Cumhuriyet Bandosu, bu yıl da 29 Ekim gününe kadar bayram coşkusunu Kadıköy’ün bütün mahallelerine taşıyacak. 23 Ekim Cumartesi saat 14.00’te Osmanağa Mahallesi, Halitağa Caddesi’nde programına başlayacak bando, her gün Kadıköy’ün farklı mahallelerine uğrayacak ve bando eşliğinde bayrak dağıtımı yapılacak. Cumhuriyet coşkusu üniversitelerarası spor festivaliyle devam edecek. Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu işbirliğiyle 25 – 31 Ekim tarihleri arasında Kalamış Gençlik ve Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek festivalde, sporcular plaj futbolu ve streetball turnuvalarında yarışacak ve Cumhuriyet kupasına hak kazanacak. Öte yandan 25 Ekim Pazartesi saat 10.00’da Kadıköy İskele Meydanı Atatürk Anıtı’nda Meşale Yakma töreni yapılacak. 29 Ekim gününe kadar yanmaya devam edecek meşaleyi Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı öğrencilerle birlikte yakacak.

Cumhuriyet coşkusu Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri’nin düzenlediği günün önemini anlatan söyleşi ve şiir dinletileri ile devam edecek. Göztepe Gönüllüleri, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 27 Ekim Çarşamba saat 14.00’te Göztepe Gönüllü Evi’nde Şair Yazar Hüseyin Çeliker, Program Yapımcısı Serap Kaşıkçı ve Akademisyen Dr. Korkmaz Uluçay’ı konuk ediyor. Moda Gönüllüleri de 29 Ekim günü saat 11.00’de, mahalleliler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Moda Atatürk Büstü’ne çelenk koyacak. Koşuyolu Gönüllüleri ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Bisiklet Şöleni’yle kutluyor. Haydarpaşa Lisesi Spor Kulübü ile birlikte düzenlenen bisiklet turu 31 Ekim Pazar günü saat 10.00’da Bağlarbaşı’ndan start alacak ve Koşuyolu Parkı’nda son bulacak.

KLASİK OTOMOBİLLER VE BİSİKLETÇİLERDEN CUMHURİYET KONVOYU

29 Ekim Salı saat 10.00’da bisikletlilerin ve klasik otomobillerin oluşturacağı konvoy renkli görüntülere sahne olacak. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin organize ettiği Cumhuriyet Konvoyu ile 29 Ekim Bisikletçileri’nin oluşturacağı bisikletli kortej 60’ıncı Yıl Göztepe Parkı’ndan güzergâhına başlayacak ve Bağdat Caddesi’nden ilerleyerek, Kızıltoprak’ta son bulacak.

CUMHURİYET SEVDALILARI CADDE’DE BULUŞUYOR

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının doruk noktasını ise bu yıl da “Cumhuriyet Yürüyüşü” oluşturuyor. Kadıköy Belediyesi, Bağdat Caddesi Suadiye Işıklar’da saat 19.00’da başlayacak yürüyüş için hazırlıklarını tamamladı. Cumhuriyet sevdalıları, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle 29 Ekim Cuma akşamı Bağdat Caddesi’nde buluşacak. Sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak düzenlenen yürüyüş Suadiye Işıklar’da başlayıp, İskele Sokakta son bulacak.