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Kadıköy Kadınlar Günü'nü tiyatroyla kutladı

Kadıköy Kadınlar Günü'nü tiyatroyla kutladı

Kadıköy’ün farklı mahallelerinden bir araya gelen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü “Sıfır Noktasındaki Kadın’ oyununu izleyerek kutladı.

Kadıköy Belediyesi’nin Kozyatağı Kültür Merkezi’nde(KKM) düzenlediği etkinlikte bir araya gelen kadınlar Neval El Seddavi’nin kaleme aldığı “Sıfır Noktasındaki Kadın” kitabından uyarlanan aynı isimli oyunu izledi. Duende tiyatronun sahneye koyduğu “Sıfır Noktasındaki Kadın” oyununda İpek Taşdan’ın oynadı. Mısırlı bir kadının hayatının anlatıldığı oyun sonrasında, kadınlara bugünün anısına hediye takdim edildi. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının uygulandığı salonda, izleyiciler birer koltuk boş bırakarak oturdu.  

 “KADIN GÖZÜYLE” FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI 

8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinlikleri kapsamında kadın fotoğrafçıların çektiği fotoğraflardan oluşan “Kadın Gözüyle” Lotus Sanat karma fotoğraf sergisi de KKM salonunda açıldı. 8-21 Mart tarihleri arasında görülebilecek sergide, kadın emeğinin yansıtıldığı kareler yer alıyor.

BELEDİYEDEN KADIN PERSONELİNE EĞLENCE 

Kadınlar Günü nedeniyle Kadıköy Belediyesi’nin bahçesinde de kadın personele yönelik eğlence düzenlendi. Kadın üyelerden oluşan “İstanbul Kadın Orkestrası” yoğun çalışma temposundan bunalan kadın personele konser verdi. Kadınlar şarkılara eşlik ederek eğlendi.

Etiketler kadıköy kadıköy belediyesi şerdil dara odabaşı
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