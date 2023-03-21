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Kadıköy Sanatçılar Derneği Resim Sergisi Kartal Belediyesi’nde Açıldı

Kadıköy Sanatçılar Derneği Resim Sergisi Kartal Belediyesi’nde Açıldı
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Kartal Belediyesi, Mart ayı kültür sanat programı dahilinde yeni bir resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Kadıköylü sanatçıların bir araya gelerek oluşturduğu ‘Kadıköy Sanatçılar Derneği’ karma resim sergisinin açılışı, Kartal Belediyesi fuaye alanında gerçekleşti.

Serginin açılışına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Yardımcısı Adem Uçar katıldı. Adem Uçar, Kadıköylü sanatçıları Kartal’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek dernek başkanı Perihan Baykal’a çiçek takdiminde bulundu.

Sergi 13 farklı sanatçının yağlı boya tablolarından oluşuyor. Karma resim çalışmalarının işlendiği sergide 36 farklı eser, sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Kadıköy Sanatçılar Derneği Karma Resim Sergisi, 30 Mart Perşembe gününe kadar Kartal Belediyesi ana hizmet binası giriş katında bulunan fuaye alanında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Etiketler Kadıköy Kadıköy Belediyesi Şerdil Dara Odabaşı
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