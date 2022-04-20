Kadıköy'de 3 Gün 7 Noktada 23 Nisan Şenliği

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kadıköy’de her sene olduğu gibi bu sene de coşkuyla kutlanacak. Kadıköy Belediyesi, çocuklar için renkli, eğitici ve eğlenceli birçok etkinlik düzenleyecek. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, 23 Nisan hediyesi olarak çocuklara İdea Çocuk ve Defne Parkı Çocuk Kütüphanesi’nin açılışını yapacak.

Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kültür merkezlerinden parklara, meydanlardan sokaklara pek çok alanı çocuklar için bayram yerine çevirecek. Üç gün boyunca kesintisiz dolu dolu bir program hazırlayan Kadıköy Belediyesi, 22-23-24 Nisan tarihlerinde çocukları birbirinden eğlenceli etkinliklerle buluşturacak.

Kadıköy’ün yedi farklı noktasında çocuklara özel olarak hazırlanan programda üç gün boyunca konser ve gösterilerden, atölye ve oyunlara, sanattan spora birçok farklı alanda etkinlikler yer alacak.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANINDAN ÇOCUKLARA İKİ ARMAĞAN

23 Nisan etkinliklerinin ilki, 22 Nisan Cuma günü İdea Çocuk Merkezi ve Defne Park Çocuk Kütüphanesi’nin açılışı ile başlayacak. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, 23 Nisan hediyesi olarak çocuklara İdea Çocuk ve Defne Parkı Çocuk Kütüphanesi’ni açarak armağan edecek. Saat 13.00’te İDEA Çocuk açılışı, saat 14.30’da da Defne Park Çocuk Kütüphanesi açılışının yapılmasının ardından çocuklar kendileri için hazırlanan etkinliklerle eğlenceli vakit geçirecek.

İDEA ÇOCUK VE DEFNE PARK ÇOCUK KÜTÜPHANESİ

Kadıköy Belediyesi'nin yeni bir kamusal alan fikri olarak hayata geçirdiği İDEA Kadıköy’ün çocuk versiyonu niteliği taşıyan İDEA çocuk, 5-15 yaş aralığındaki çocuklar için oyna, eğlen, yarat, yansıt fikriyle ortaya çıkan hem geleneksel hem de dijital araçların kullanılmasıyla çocukların gelişimlerine yardımcı olmayı hedefliyor. İDEA Çocuk, bedensel ve düşünsel becerileri geliştirmeye odaklanan atölyelerin bir araya gelmesinden meydana geliyor.

Farklı disiplinlerden uzmanların işbirliğiyle yürütülecek atölyeler, teknolojik tasarımlar yoluyla yenilik üretmeyi amaçlamakta. İşbirlikleri ve paydaşların katılımıyla birlikte 15 atölye yapılması planlanmakta.

Üç bin kitap ve çalışma alanlarıyla çocuklara hizmet verecek olan Defne Park Çocuk Kütüphanesi’nden de 3-12 yaş grubu çocuklar hikaye, öykü, roman gibi kitaplardan yararlanabilecek. Yetişkinler de felsefe, toplum bilimleri, sanat, edebiyat ve roman türü kitaplara ulaşabilecek.

KLASİK OTOMOBİLLERLE “ÇOCUKLAR YARINIMIZ” TURU

Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin 23 Nisan için birlikte organize ettiği “Çocuklar Yarınımız” etkinliği düzenlenecek. Hayatlarında daha önce hiç klasik arabaya binmemiş 7-12 yaş aralığında 23 çocuk, saat 11.00'de Kadıköy Belediye Başkanlığı önünde başlayacak ve Kalamış Kalkedon'da yemekle son bulacak etkinlikle Kadıköy caddelerinde kutlama konvoyu gerçekleştirecek.

23 Nisan sabahı Kadıköy Belediyesi’nin Hasanpaşa’da bulunan başkanlık otoparkında saat 10.00’da bir araya gelecek olan İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri,1950’li ve 1960’lı yıllara ait Chevrolet, Ford, Oldsmobile, Pontiac, Dodge, Plymouth, Mercedes marka klasik otomobillerini renkli balonlarla ve kurdelelerle süsleyecek. Çocuklar için hediye olarak klasik araçların diecast modelleri dağıtılacak. Hasanpaşa, Fikirtepe, Bağdat Caddesi güzergahında hareket edecek klasik araç konvoyu Kalamış’ta son bulacak.

PARKLARDA ÇOCUK ŞENLİĞİ

Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı, Şehit Jandarma Er Çağlar Mengü Parkı, Defne Park, Bostancı Tren İstasyonu Meydanı /Cami Sokak, Belediye Bahçesi ve Sahrayıcedit parklarında pek çok etkinlik düzenleyecek. Yüz boyama, resim, müzik, karikatür, geri dönüşüm, hijyen, okuma, kitap boyama, illüzyon, survivor parkuru gibi etkinliklerle çocuklar eğlenceli vakit geçirecek.

Kadıköy Belediyesi, Özgürlük Parkı’nda da çocuklar için birbirinden eğlenceli aktiviteler hazırladı. 23 Nisan Cuma günü saat 13.00'te başlayacak olan şenlikte, arkeoloji atölyesi, afet çantam hazır, karikatür atölyesi gibi atölyeler yapılacak. Çocuklar bu atölyelerde hem öğrenecekler hem de eğlenecekler. Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da ise Gönül Yeprem “Çocuklara Şarkılar Ritmik Oyunlar” temasıyla hazırladığı konserini verecek. Kadıköy Belediyesi ve Yaşam-Paylaşım platformu arasında "Özgürlük Parkı İlk Kütüphanem" için işbirliği protokolü imzalanacak.

Aktivitelerin ardından Cadde Bostan Kültür Merkezi’nde saat 21.00’de Mercan Selçuk Dans Topluluğu “Uyanıştan Özgürlüğe” isimli bir gösteri yapacak. Çocuk ve gençlerden oluşan, 90 kişilik Mercan Selçuk Dans Topluluğu, klasik bale ve modern dans sanatının birleştiği bir gösteri sergileyecek.

ALAN KADIKÖY’DE ÇOCUKLARDAN TİYATRO PRÖMİYERİ

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi Tiyatro Atölyesi’ne devam eden yaşları 10 ile 14 arasında değişen 11 çocuktan oluşan “Bizim Çocuklar Tiyatro Ekibi” de 23 Nisan’da Alan Kadıköy’de Bremen Mızıkacıları oyun prömiyeri yapacak.

GELENEKSEL SOKAK OYUNLARI UNUTULMADI

Parklarda çocuklar, halat çekme oyunu, çuval yarışı, mendil kapmaca, sek sek, ip atlama gibi geleneksel sokak oyunlarını da oynayarak eğlenceli vakit geçirecek.