Kadıköy'de bireysel afet bilinci eğitimleri başlıyor

Deprem bölgesinde 49 personeli ve bir arama köpeği ile arama kurtarma çalışmalarına katılarak 17 canı enkaz altından kurtaran Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma takımı BAK Kadıköy Bireysel Afet Bilinci eğitimleri verecek.

Bireysel Afet Bilinci eğitimleri AFAD'ın verdiği Orta Seviye Arama Kurtarma akreditasyonunun sahibi olarak afetlere müdahale edebilecek yetkiye ve donanıma sahip BAK Kadıköy’ün uzman ekipleri tarafından hazırlandı. Doğru önlemlerle afet riskinin azaltılabileceği bilgisinin yaygınlaşmasına ve afet bilincinin geliştirilmesine katkı sunacak eğitim programında afet öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılabileceği anlatılıyor.

DEPREMDE 17 KİŞİYİ KURTARAN BAK KADIKÖY EKİBİ EĞİTİMLERİ VERİYOR

6 Şubat Pazartesi günü merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerde de büyük yıkıma yol açan depremin hemen ardından bölgeye ulaşan ve Hatay'ın Antakya ilçesinde gerçekleştirdiği arama kurtarma çalışmalarında 17 canı enkaz altından kurtaran BAK Kadıköy’ün uzman ekibi, verdiği eğitimlerle afet bilincinin gelişmesine katkı sunmaya devam ediyor. Her cumartesi ve pazar günleri saat 13.00 ve 15.00 saatlerinde Kozyatağı mahallesinde bulunan Afet Eğitim ve Bilinçlendirme parkında gerçekleşecek Bireysel Afet Bilinci eğitimlerinde afet öncesinde, sırasında ve sonrasında temel davranış biçimleri hakkında bilgi paylaşımı yapılacak. Ardından eğitim şu konu başlıklarıyla devam edecek: Depremin nasıl oluştuğu, ülkemizde meydana gelmiş deprem örnekleri, depremin tehlike ve riskleri, aile afete hazırlık planı, yapısal tehlikeler, yapısal olmayan tehlikeler ve risklerin azaltılması, sarsıntı sırasında nasıl davranılmalı, deprem sonrası karşılaşılabilecek tehlikeler için alınacak önlemler.

AFET EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME PARKI

Olası afetlere yönelik hazırlık, zarar azaltma ve müdahale açısından birçok çalışma yapan Kadıköy Belediyesi’nin Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı'nda doğal afetlerin oluşumları, afet esnasında yapılması gerekenler, afet öncesinde ve sonrasında alınabilecek önlemlerin eğitimleri veriliyor. Eğitim çalışmalarının uygulamalı olarak yapıldığı parkta, “Deprem Deneyim Odası”, “5 Boyutlu Sinema”, “İnteraktif Portatif Yangın Simülasyonu” ile olası afetler durumunda davranış ve müdahale biçimleri öğretiliyor.

Bireysel Afet Bilinci eğitimleri her cumartesi ve pazar saat 13.00 ve 15.00 saatlerinde planlandı ve 25 kişilik kontenjanla sınırlı. Ayrıntılı program ve kayıt için Kadıköy Belediyesi'nin web sayfası ziyaret edilebilir.