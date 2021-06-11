Kadıköy'de Cadde 10K Koşusu için geri sayım başladı

"Kadıköy Belediyesi Amazfit Cadde 10K Koşusu ve Spor Festivali” için geri sayım başladı.

3 Haziran Pazar saat 09.00’da Caddebostan sahilde start alacak koşuda 3 bin kişiye yakın koşu sever, araçsız ve trafiksiz ortamda yarışma imkanı bulacak. Koşu programı kapsamında, bir gün önce düzenlenen spor festivali ise 12 Haziran Cumartesi günü bir dizi spor etkinlikleriyle Caddebostan sahilde gün boyu sürecek.

12 HAZİRAN CUMARTESİ – SPOR FESTİVALİ

09.00 – 17.00 Spor Festivali

17.00 – 17.30 Çocuk Koşusu

Yer: Caddebostan Etkinlik Alanı

13 HAZİRAN PAZAR – CADDE 10K YARIŞI

08.00 – 08.50 Paten Yarışı

09.00 – 11.00 Kadıköy Belediyesi Amazfit Cadde 10K Yarışı

11.30 Ödül Töreni

Başlangıç ve bitiş: Caddebostan Etkinlik Alanı

Yarışmacılar, Çetin Emeç Bulvarı üzerinde koşuya başlayacak; Suadiye Oteli önüne doğru dönüş yapacak ve Bağdat Caddesi’ne yönelerek caddeden Sahil Fener istikametine geçerek başlangıç noktasında toplam 10 kilometrelik parkuru tamamlayacak.