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Kadıköy'de ''Çocuk Tiyatro Festivali'' devam ediyor

Kadıköy'de ''Çocuk Tiyatro Festivali'' devam ediyor

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl 20’incisini düzenlediği “Çocuk Tiyatro Festivali” devam ediyor. Selamiçeşme Özgürlük Parkı Tepe Sahne’de 15 Temmuz’a kadar sürecek festivalde çocuklar, yıldızlar altında açık havada tiyatro izlemenin tadını doyasıya yaşıyorlar.

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl 20’incisini düzenlediği “Çocuk Tiyatro Festivali” devam ediyor. Selamiçeşme Özgürlük Parkı Tepe Sahne’de 15 Temmuz’a kadar sürecek festivalde çocuklar, yıldızlar altında açık havada tiyatro izlemenin tadını doyasıya yaşıyorlar.

Kadıköy Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Çocuk Tiyatro Festivali, 1 Temmuz Cuma günü Selamiçeşme Özgürlük Parkı Tepe Sahne’de başladı. Her akşam saat 21.00’de Tepe Sahne’yi dolduran çocuklar aileleriyle birlikte açık havada tiyatro seyretmenin keyfini yaşıyor.  Çocukları tiyatro ile tanıştıran festivalde her akşam farklı oyunlar seyircisiyle buluşuyor. 

15 TEMMUZA KADAR SÜRECEK 

Kadıköy Belediyesi Çocuk Tiyatro Festivali 15 Temmuz’da Sanat Değirmeni’nin “Orman macerası” adlı oyunuyla kapanışını yapacak. Kadıköy Belediyesi’nin internet sayfasında yer alan oyunların ücretsiz biletleri Özgürlük Parkı’nda bulunan Açık Hava Tiyatro gişesinden ve güvenlik noktalarından saat 14.30’dan itibaren alınabilir.

Etiketler kadıköy çocuk festival
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