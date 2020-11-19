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  4. 19 Kasım 2020 13:30

Kadıköy'de çocuklar haklarını biliyor

Kadıköy Belediyesi’nin 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü kapsamında düzenlediği çevrimiçi atölyede, çocuklara sahip oldukları hakları oyunlar eşliğinde anlatıldı.

Kadıköy'de çocuklar haklarını biliyor
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Kadıköy Belediyesi’nin, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü kapsamında her yıl düzenlediği farkındalık çalışmaları, bu yıl koronavirüs salgınının oluşturduğu riskleri önleme kapsamında çevrimiçi platforma taşındı.

Kadıköy Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezleri Müdürlüğü ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü’nün çocuk hakları odağında hazırladığı “Çocuğum Haklarım Var” atölyesi 8 – 10 ve 11 – 13 yaş arası çocukların katılımıyla gerçekleşti. Uzaktan erişimle Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa katılan çocuklara “Oyun”, “Eşitlik”, “Sağlık” ve “Eğitim” başlıkları altında sahip oldukları hakların neler olduğu anlatıldı. Müzik, dans, kısa film gösterimleri, oyunlar eşliğinde gerçekleşen atölyede çocuklar hem eğlendiler, hem de haklarını öğrendiler.

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