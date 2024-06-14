Kadıköy'de en güzel bahçeler yarışacak

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl ilk kez gerçekleştireceği En Güzel Balkon ve Teras Bahçesi Yarışması’na başvurular, 14 Haziran Cuma günü başlıyor.

Kadıköy Belediyesi, çevremizi güzelleştirmek ve kent yaşamında yeşil dokunun önemine dikkat çekmek için “En güzel Balkon Bahçesi ve En Güzel Teras Bahçesi” yarışması düzenliyor. İki kategoriden oluşan yarışmaya, ilgili profesyonel hizmet veren kişi, kurum ve kuruluşlar hariç, Kadıköy ilçesinde ikamet eden vatandaşlar, tüm özel ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar katılabilir.

BAŞVURU VE YARIŞMA SÜRECİ

Katılımın ücretsiz olduğu yarışmaya başvurular sadece bir kategori için geçerli olacak. Herhangi bir yaş sınırının olmadığı yarışmaya katılımcılar farklı açıdan çekilen beş adet fotoğraf ile başvurabilir. Yarışmaya katılan herkes katıldığı mekânı yarışma sonuna kadar başvurduğu şekilde muhafaza etmeye özen göstermelidir.

İLK 3’E ÖDÜL

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün deneyimli uzmanlarından oluşan beş kişilik jüri tarafından başvuru sahiplerine yapılacak ziyaretlerde; balkon ve bahçelerde kullanılan çiçek çeşitliliği, özgünlük, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm malzemelerin kullanımı, aydınlatma ve sulama sistemleri, kent bahçeciliği, saksı ve süs eşyalarının uyumu gibi kriterlere göre puanlama yapılacak.

Jüri değerlendirme yaparken mekânın genel tasarımı ve çevreyle olan uyumu, estetik görünüşü ve bakımlılığı ve işlevselliği gibi konulara dikkat edecek. Bitkilerin kompozisyonu ve sağlık durumunun yanı sıra kullanılan mobilya ve aksesuarların uygunluğu da jüri üyelerinin değerlendirmesinde etkili olacak. Her kategoride, birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL ve üçüncüye 5 bin TL olan para ödülleri ile verilecek.

Başvuruların 28 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceği yarışmanın detaylı bilgisine https://l24.im/bYrLiC adresinden ulaşabilirsiniz.