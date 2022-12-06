Kadıköy'de kadınlar ekonomik olarak da güçleniyor

Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (TSKF) arasında yeni istihdam modellerinin geliştirilerek, kadının ekonomik olarak güçlenmesine katkı sunacak “Kadın Kaynakçılar Yetişiyor” projesi imzalanan protokolle hayata geçti.

Kadıköy’de kadınların meslek edinmelerini ve böylece ekonomik olarak güçlenmelerine katkı sunmayı hedefleyen proje Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve TSKF Başkanı Sevil Hatice Koca arasında imzalanan protokolle hayata geçti. Mesleğin cinsiyeti olmaz sloganıyla hazırlanan proje kapsamında Kadıköy’de ikamet eden kadınlara konusunda uzman eğitmenler tarafından, ücretsiz olarak “Kaynakçılık” kursu verilecek.

KADIN KAYNAKÇILAR YETİŞİYOR

TSKF’nin himayesinde, Gedik Eğitim Vakfı tarafından verilecek “Kaynakçılık” eğitimlerinden Kadıköy ilçesinde ikamet eden, 18 yaş üstü, en az ortaokul mezunu, hali hazırda herhangi bir işte çalışmayan her kadın yararlanabilecek. Son başvuru tarihi 9 Ocak 2023 olan eğitimlerin başlama tarihi ve yeri Kadıköy Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılacak paylaşımlarla duyurulacak. Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve TSKF yürütücülüğünde sürecek eğitimlerin her biri 3 hafta sürecek ve dersler hafta içi toplam 90 saat olacak. Başvurular nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikametgah belgesi ile Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nden 12 Aralık itibariyle alınmaya başlayacak.

TÜRKİYE SOROPTİMİST KULÜPLERİ FEDERASYONU

Kadınların ve genç kızların hayatlarını geliştirmek için birbiriyle koordineli çalışan küresel gönüllü bir hareket olan Uluslararası Soroptimist ilk kulüp olarak 1921 yılında Oakland, Kaliforniya’da (ABD) kuruldu. Türkiye’de ise, ilk kez 1948 yılında aydın Türk kadını, yazar Müfide Ferit Tek tarafından kurulan İstanbul Soroptimist Kulübü zamanla başka kulüplerin de kurulmasıyla genişledi. Uluslararası Soroptimist Avrupa Federasyonu üyesi olan ve 1953 yılında İstanbul ve Ankara kulüpleri ile kurulan Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu, bine yakın üyesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Kamu yararına bir dernek olan TSKF, kadınlar ve genç kızlar için 5 önemli alanda çalışmalar sürdürmekte: Eğitim, ekonomik güçlenme, kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması, sağlık ve sürdürülebilir çevre.