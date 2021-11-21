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Kadıköy'de Kar'a Sevda sergisi

Kadıköy'de Kar'a Sevda sergisi

Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi ressam Nejat Orhan’ın “Kar’a Sevda” sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının suluboya eserlerinden oluşan sergi 3 Aralık’a kadar BMKM’de ziyaret edilebilir.

Ankaralı ressam Nejat Orhan’ın “Kar’a Sevda” adlı 24. kişisel sergisi BMKM’de düzenlenen bir törenle açılışını yaptı. Sanatçı, sergisinde yer alan 72 adet kar temalı suluboya eserlerini 3 Aralık’a kadar sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Orhan’ın Kar’a Sevda adını verdiği sergisinde çoğunlukla kış manzaraları, doğanın içindeki kar taneleri ve dört mevsimin renklerini görmek mümkün. Eserleri arasında, Galata Kulesi ve Haydarpaşa Garı da yer alıyor.

Ressam Nejat Orhan, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim İş bölümünü bitirdikten sonra, Anadolu Üniversitesi Resim bölümünde lisansını tamamladı. 1979 yılından itibaren Anadolu’nun çeşitli yörelerinde resim öğretmenliği yapan Orhan, bu yörelere özgü pastoral görünümleri resimlerine yansıttı. Kar’a Sevda adlı sergisiyle 24. kişisel sergisini açan sanatçı, 50’nin üzerinde karma sergiye eserleriyle katıldı.

Etiketler kadıköy belediyesi
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