  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kadıköy'de Raşomon Sergisi kapılarını açıyor

Kadıköy'de Raşomon Sergisi kapılarını açıyor

Kadıköy'de Raşomon Sergisi kapılarını açıyor
Güncelleme:

Arzu Taşçıoğlu’nun klasik Japon yazarı Akutagava ile sanattaki buluşmasına odaklanan sergi, Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde meraklılarını bekliyor.

Ünlü yazar Ryunosuke Akutagava tarafından yazılan bir hikâye ve yönetmen Akira Kurosawa’nın imzasını taşıyan bir filmin adı olan, aynı zamanda şehre açılan kadim Japon kapılarından biri olan Raşomon bir sergiye dönüştü.

Japonya ile Türkiye arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında yer alan sergi, Japon klasik edebiyatından bir yazar ile Türkiye’den çağdaş bir ressamın sanatsal buluşmasını sağlıyor. Arzu Taşçıoğlu’nun klasik Japon edebiyatının bu önemli öyküsünden ilham alarak yaptığı resimler serginin odağında yer alıyor. Sanatçının Japon resminden esinlenerek siyah mürekkeple, ama çağdaş bir bakışla yaptığı resimler, öyküye yeni bir yorum getiriyor. Tanınmış Japon edebiyatı çevirmeni Prof. Dr. Ali Volkan Erdemir’in yaptığı Raşomon çevirisinden bölümler de bu resimlere eşlik ediyor.

Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek sergi, 2-15 Kasım tarihleri arasında görülebilir.

Etiketler kadıköy kadıköy belediyesi Mesut Kösedağı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünya Altın Konseyi altın tahminini açıkladı Dünya Altın Konseyi altın tahminini açıkladı El ve ayaklarını bağlayıp, halıya sarıp, ağırlıklar bağlayarak denize atmışlar! El ve ayaklarını bağlayıp, halıya sarıp, ağırlıklar bağlayarak denize atmışlar! İkinci el araç pazarında en çok satılan 10 model belli oldu İkinci el araç pazarında en çok satılan 10 model belli oldu ''Uyuşturucu batağına düştüm'' demişti: ''Sihirli Annem''in 'Tuğçe'si Damla Ersubaşı Umre'den çıktı ''Uyuşturucu batağına düştüm'' demişti: ''Sihirli Annem''in 'Tuğçe'si Damla Ersubaşı Umre'den çıktı İzmir'deki ilkokula ''müstehcen'' şarkı ile gösteri soruşturması İzmir'deki ilkokula ''müstehcen'' şarkı ile gösteri soruşturması Esenyurt'un ardından ''kayyum'' sırası bu belediyelerde mi ? Esenyurt'un ardından ''kayyum'' sırası bu belediyelerde mi ? Dünya Güzellerim Tatilde'de ''para'' krizi! Açıklama Seray Sever'den geldi Dünya Güzellerim Tatilde'de ''para'' krizi! Açıklama Seray Sever'den geldi Hava tahminleri değişti: Hafta sonu bahar gibi başlayıp, kış gibi devam edecek! Hava tahminleri değişti: Hafta sonu bahar gibi başlayıp, kış gibi devam edecek! Gülen'in vasiyeti ve sır çantasından çıkanlar açıklandı Gülen'in vasiyeti ve sır çantasından çıkanlar açıklandı Pınar Deniz ''hamilelik'' sessizliğini bu pozlarla sonlandırdı Pınar Deniz ''hamilelik'' sessizliğini bu pozlarla sonlandırdı
Şeyma Subaşı peş peşe ezber bozmaya devam ediyor Şeyma Subaşı peş peşe ezber bozmaya devam ediyor Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak hamle! Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak hamle! İşte plan: Erken seçimsiz erken seçimle Erdoğan yeniden aday İşte plan: Erken seçimsiz erken seçimle Erdoğan yeniden aday Sokak ortasında eli bıçaklı psikopat dehşeti: 3 kişiyi bıçakladı Sokak ortasında eli bıçaklı psikopat dehşeti: 3 kişiyi bıçakladı Bakanlık 25 markayı daha ''sahtecilikten'' ifşa etti Bakanlık 25 markayı daha ''sahtecilikten'' ifşa etti SGK'nın bütçesi açıklandı, 2025 yılı asgari ücret zammı ortaya çıktı! SGK'nın bütçesi açıklandı, 2025 yılı asgari ücret zammı ortaya çıktı! MasterChef'te Beyza Huri Aydın'ın yaşadığı korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı MasterChef'te Beyza Huri Aydın'ın yaşadığı korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı Ersan Şen'e ağır suçlama: ''Sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver!'' Ersan Şen'e ağır suçlama: ''Sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver!'' Tarikat yurdunda çocuklara işkencenin görüntüleri ortaya çıktı Tarikat yurdunda çocuklara işkencenin görüntüleri ortaya çıktı Son seçim anketi açıklandı: Erdoğan da, AK Parti de kaybediyor! Son seçim anketi açıklandı: Erdoğan da, AK Parti de kaybediyor!