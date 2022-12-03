Kadıköy’de tarih, felsefe ve edebiyatın adresi TESAK

Kadıköy’ün yaşayan kütüphanesi Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi’nin (TESAK) Aralık ayı programında edebiyat konuşmalarından çarşamba akşamüstü söyleşilerine, çağdaş felsefe söyleşilerinden psikanaliz toplantılarına kadar pek çok konuda ücretsiz söyleşi yer alıyor.

TESAK’ta 7 Aralık Çarşamba günü saat 18.30’da gerçekleşecek Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri’nin konuğu gazeteci - yazar Ümit Bayazoğlu olacak. Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Alişan Çapan’ın moderatörlüğünü yapacağı söyleşide Bayazoğlu Osmanlı topraklarında 19. yüzyıla dek görmezden gelinen köle ticaretini, harem ağalarını, ev kölelerini, cariyeleri, zenciliğin ve köleliğin edebiyattaki yansımalarını ve Türkiye’ye yerleşmiş Afrika kökenli insanların hikayelerini meraklılarına anlatacak.

Perşembe Edebiyat Konuşmaları

Perşembe Edebiyat Konuşmaları 8 Aralık Perşembe günü saat 18.30’da yazar Kaya Tanış’ın moderatörlüğünde yazar Ayça Güçlüten’i ağırlıyor. Söyleşi Güçlüten’in son kitabı Gönül Tufan’ı üzerinden gündelik yaşamın merkezinde durup anlatının kenarında kalan karakterlere, bu karakterlerin kurmacadaki temsillerine, yazarın bu temsillerdeki konum ve konforuna odaklanıyor. Programın 15 Aralık Perşembe günkü konuğu ise yazar Prof. Dr. Mehmet Samsakçı olacak. Samsakçı 100 Yıl Sonra Ateşten Gömlek Romanı’na Bakmak adlı söyleşisinde edebiyatseverlerle buluşacak ve Milli Mücadele Dönemi’ne ilişkin ilk metinlerden olan Ateşten Gömlek’in, yüzyıl sonra edebiyat açısından ne ifade ettiğini irdeleyecek.

Psikanaliz Toplantıları

Aralık ayının psikanaliz toplantısı “Kaygının Konumu ve İşlevi Psikanalizde Direnç ve Savunma Mekanizmalarıyla Nasıl Çalışır?” konu başlığıyla 14 Aralık Çarşamba günü saat 18.30’da. Terapist, psikanalist Tarık Cemre Ağsar ve psikolog Baver Merih’in konuşmacı olacağı programda kaygının direnç ve savunma mekanizmalarıyla ilişkileri, direnç ve savunma mekanizmalarının klinikte nasıl anlaşıldığı, tanındığı ve çalışıldığı üzerine durulacak.

Çağdaş Felsefe Söyleşileri

TESAK’ta Çağdaş Felsefe Söyleşilerinin yürütücülüğünü MSGSÜ Felsefe Bölümü öğretim üyesi Kurtul Gülenç üstleniyor. Gülenç’in aralık ayı konuğu yine aynı bölümün Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı’nda akademik çalışmalarını sürdüren Cem Kamözüt olacak. Kamözüt 21 Aralık Çarşamba günkü söyleşisinde bilim felsefesi ile yaşadığımız çağın en önemli belirleyicilerinden küresel salgın arasındaki ilişkilere ve pandemiye ilişkin felsefi tartışmalara odaklanacak.

Şiir Eylem: Ekofeminist Söyleşiler

Yazar – akademisyen Murat Gülsoy’un moderatörlüğünü yaptığı Bir Hakikat Üslubu: Emel İrtem Şiirinde Bilgelik ve İroni başlıklı söyleşinin konuğu yazar Emel İrtem olacak. İrtem 22 Aralık Perşembe günü saat 18.30’da yapacağı söyleşisinde bugüne kadar yazdığı kitaplarını da referans alarak üslup üzerine odaklanacak.

Cumartesi Söyleşisi

Yazar Mevsim Yenice’nin moderatörlüğünü yapacağı, yazar - senarist Ayfer Tunç ve akademisyen – yazar Murat Gülsoy’un konuşmacı olacağı Dünya Edebiyatı Üzerine Diyaloglar söyleşisi 24 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’de. Konuşmacılar farklı coğrafyaların ve zamanların edebiyatlarıyla nasıl ilişkiler kurduklarını ve kendi yazma deneyimlerini konuşacak.