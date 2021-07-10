Kadıköy'de tarihi Hasanpaşa Gazhanesi Müze Gazhane olarak hayat buldu

Kadıköy ilçesinde bulunan, 1892 yılında Anadolu Yakası’nın havagazı ihtiyacını karşılamak için hizmete giren ve bir süre sonra atıl şekilde bırakılan Hasanpaşa Gazhanesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan restorasyonla “Müze Gazhane” olarak hayat buldu. Tesisin açılışını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görkemli bir törenle yaptı.

Türkiye’nin en önemli endüstriyel kültür miraslarından biri olan Kadıköy’deki tarihi Hasanpaşa Gazhanesi, İBB tarafından yapılan restorasyonun tamamlanmasının ardından, 9 Temmuz Cuma günü görkemli bir törenle açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açılışını yaptığı törene, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, İBB Meclis Üyeleri, Gazhane gönüllüleri ve Kadıköylüler katıldı.

Program, İBB Genel Sekreter Yardımcı Mahir Polat’ın Hasanpaşa Gazhane binasının tarihini ve restorasyonu tamamlanarak Müze Gazhane'ye dönüşüm sürecini anlatmasıyla başladı. Polat, Hasanpaşa Gazhanesi’nin geçmişte İstanbul’un, başta aydınlatma için olmak üzere yakıt ihtiyacının karşılandığı önemli yapılardan biri olduğunu, bundan tam 130 yıl sonra İstanbullular için yeni bir sosyokültürel ve sanatsal merkez olmaya hazır olduğunun altını çizdi.

“Hasanpaşa Gazhane artık kültüre, sanata, bilime ışık tutacak”

İstanbul’un kültür sanat yaşamına ve kültür sanatın odak noktası olan Kadıköy’e kazandırılan tesisde iklim ve karikatür müzesi, çocuk bilim merkezi, sergi alanları, tiyatrolar, kütüphaneler, oyun ve etkinlik alanı ile diğer sosyal alanların yanı sıra iklim krizi temalı kalıcı sergi, atölye binası, restoran, kafe gibi yapılar yer alıyor.

Toplam 32 bin metrekarelik alanı kapsayan tesisin açılışında konuşan Ekrem İmamoğlu tesisin kültüre, sanata, bilime ışık olacağını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “130 yıllık endüstri mirasımızın bu güzel başlangıcını, Hasanpaşa Gazhanesi’ni bugün kültür sanat yaşamına katmanın keyfini ve gururunu yaşıyoruz. Yıllar boyu İstanbul’a enerji ve ışık veren gazhane, bundan sonra İstanbulluların kültürel ve sosyal hayatına ışık tutacak. Sosyal hayatın merkezi haline geleceğine, Kadiköy’den İstanbul’a herkesin ilgisine mazhar olacağına şimdiden inancım çok yüksek. Bu mücadeleye dünden bugüne emeği geçmiş, bu sürece katkı sunmuş herkese teşekkür ederim.” dedi.

“Gazhane hem tarihsel, hem de toplumsal belleğimizdir.”

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy ilçesinde böyle bir tesisin açılışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Gazhane’nin, Kadıköy için bir müze, bir kültür merkezi olmaktan öte bir anlamı var. Gazhane, bizim hem tarihsel hem de toplumsal belleğimiz. 1993’ten beri kullanılmayan ama Kadıköylü’nün sürekli bir ilişki kurduğu, hatırında tuttuğu kocaman bir anı. İşlevi ve mimarisiyle bir dönemin tanığı. Bu bölgenin, yaklaşık 100 yıllık ateşi, ışığı Gazhane. 23 Haziran seçimleri sonrası, Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşen köklü zihniyet değişimiyle birlikte, Kadıköy’ün de çehresi değişmeye başladı. Önce Kurbağalıdere’nin temizliği, Rıhtım projesi için ilk adımın atılması ve finalde Müze Gazhane’nin halkla buluşması, bütün bunların hepsi, zihniyet değişikliğinin en güzel işareti bize göre. Müze Gazhane’nin açılışıyla birlikte, yıllardır bu çileyi çekmek zorunda bırakılan Hasanpaşa’nın da çilesi bitecek, çehresi değişecek. Bizim mücadelemiz, yıllardır kendi halkını oyalayan, olanı oldurmayan zihniyetleydi. İşte o muhteşem zihniyet değişikliğinin sonunda, şimdi olmayanı olduran, 16 milyona hizmet şiarıyla yoluna devam eden bir Büyükşehir Belediye Başkanı var.” dedi.

İstanbul Kent Orkestrası’nın verdiği konserle devam eden açılış programı ışık ve lazer gösterisiyle son buldu.

İşletme imtiyazı Kültür AŞ tarafından devralınan bu endüstri mirası, bölge halkı ve akademik çevrelerin de büyük çabalarıyla, bir kültür sanat merkezine dönüşerek yoluna Müze Gazhane olarak devam edecek. Müze Gazhane’nin 32.000 metrekarelik yerleşkesi; 6 sergi/müze salonu, 2 tiyatro/konser salonu (Şehir Tiyatroları), Performans stüdyoları, Kütüphane, Kitapçı (İstanbul Kitapçısı), 3 yeme/içme alanı, Atölyeler, Ortak çalışma alanları ve Kapalı otoparka ev sahipliği yapıyor.