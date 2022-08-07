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Kadıköy'de Uluslararası Ragbi Turnuvası başladı

Kadıköy'de Uluslararası Ragbi Turnuvası başladı

6. Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası Kadıköy'de başladı. 6 Ağustos Cumartesi günü başlayan turnuva 7 Ağustos Pazar günü final maçı ile sona erecek.

Kadıköy Belediyesi desteği ve ev sahipliğinde Ragbi Lig Derneği tarafından düzenlenen 6. Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası, 28 takımın katılımıyla Kalamış sahilinde başladı. Takımlar sahilde oynadıkları ragbi maçlarında kıyasıya mücadele ediyor. Turnuvaya 6 ülkeden 28 takım katıldı. Türkiye ve yurt dışından 330’dan fazla ragbi oyuncusunun katıldığı turnuvada kıyasıya mücadele 7 Ağustos Pazar günü 09.00 – 19.00 saatleri arasında Kalamış Atatürk Parkı’nda devam edecek. 22 erkek 6 kadın takımının katıldığı turnuvada, kazanan takımlar “6. Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Şampiyonu 2022” unvanını kazanacak. 

Etiketler kadıköy belediyesi
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