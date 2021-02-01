Kadıköy'de Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde sanat devam ediyor

Yeldeğirmeni Sanat “Çarşamba Klasikleri”nde 3 Şubat akşamı Trio Kuvars Viyolet yer alıyor. Topluluk klarnet, viyolonsel ve piyano için için bestelenmiş eserlerden oluşan bir program seslendirecek. Ardından 10 Şubat’ta flüt ve arp resitali, 17 Şubat’ta ise flüt ve viyola resitali, 24 Şubat’ta ise müzisyen ve yazar Göknil Özkök’ün, Elif Gökçe Tuğrul ile birlikte kurdukları Duo Morpheus piyano ve viyola resitali sahne alacak.

Yeldeğirmeni Sanat “Caz Akşamları”nda 5 Şubat’ta deneyimli gitarist Murat Arkan triosu ile birlikte sahne alacak. Enstrümantal ve vokalli caz standartlarının yanı sıra, 1970’ler ve 1980’lerin pop-jazz yapıtlarından seçmeler ve Murat Arkan’ın Michael Franks Projesi’nden unutulmaz parçalar yer alacak.

12 Şubat Cuma akşamı Manuş-u Âlâ Trio, Belçika doğumlu ünlü caz gitaristi Django Reinhardt'ın yarattığı “gypsy jazz” parçaları seslendirecek.

26 Şubat’ta ise 2017 New York Made in Jazz Yarışması'nda vokal dalında “Birincilik Ödül"nü alan Esra Kayıkçı, triosu ile birlikte Yeldeğirmeni Sanat sahnesinde olacak. Mart 2020’de ‘Kelebek Orkide’ adlı çalışmasını yayınlayan sanatçıya gitarda Hakan Kamalı ve piyanoda Uraz Kıvaner eşlik ediyor.

Konserlerin biletleri https://bilet.kadikoy.bel.tr/ adresinden ve konser günü Yeldeğirmeni Sanat Merkezi gişesinden satın alınabilir.

Yeldeğirmeni Sanat Merkezi adresi: Rasimpaşa Mah. İskele sok. No: 43/1 Kadıköy

Gişe tel: 0216 337 0058

YELDEĞİRMENİ SANAT MERKEZİ (YSM) KONSERLERİ

Çarşamba Klasikleri

03 Şubat Çarşamba 18:00 Trio Kuvars Viyolet

10 Şubat Çarşamba 18:00 Aysu Zehra Şanver & Yonca Atar Flüt ve Arp Resitali

17 Şubat Çarşamba 18:00 Nihan Atalay & Günsu Özkarar Flüt ve Viyola Resitali

24 Şubat Çarşamba 18:00 Duo Morpheus Göknil Özkök, viyola Elif Gökçe Tuğrul, piyano

Yeldeğirmeni’nde Caz

05 Şubat Cuma 18:00 Murat Arkan Trio

12 Şubat Cuma 18:00 Manuş-u Âlâ Trio

19 Şubat Cuma 18:00 Sinan Altıparmak Trio

26 Şubat Cuma 18:00 Esra Kayıkçı Trio

Konserlerin başlama saati 18:00’dir. Bilet ücretleri: Tam: 40 TL - İndirimli: 20 TL