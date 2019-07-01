Kadıköy'de yelkenliler Kabotaj Bayramı için yarıştı

İstanbul Yelken Kulübü ve Kadıköy Belediyesi işbirliği ile Fenerbahçe’de düzenlenen optimist yelken yarışlarına 8-14 yaş arasında 85 çocuk katıldı. Kız ve erkek öğrencilerin yelken açtığı yarışta, genç sporcular renkli görüntüler oluşturdu. Saat 13:00’te Fenerbahçe’de düzenlenen yarışta 4 kategoride dereceye giren 16 sporcuya ödüllerini Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu, İstanbul İl Yelken Temsilcisi Tamer Dökmeci, İstanbul Yelken Kulübü Başkanı Ahmet Saruhan verdi.

“GELECEK YIL KADIKÖY YELKEN YARIŞI DÜZENLEYECEĞİZ”

Törende konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışı ile başlayan Milli Mücadele’nin yüzüncü yılındayız. Eğer ülkemizi tam bağımsız bir şekilde yönetmek istiyorsak denizlerimize, limanlarımıza, karasularımıza sahip çıkmak zorundayız. Eğer sahip çıkmazsak 100 yıl önce yapmış olduğumuz mücadelenin bir benzerini yapmak mecburiyetinde kalabiliriz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk büyük devlet adamlığını gösterip, olmazsa olmazlardan biri olarak, limanların ve tüm karasularının Türkiye’ye devrini sağlamıştır. Kadıköy Belediyesi olarak önümüzdeki yıl daha coşkulu kutlayacağız, Kabotaj Bayramında Kadıköy yarışı düzenleyeceğiz” şeklinde konuştu. Törende İstanbul Yelken Kulübü Başkanı Ahmet Saruhan yarışa katkılarından dolayı Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’na plaket takdim etti.

KABOTAJ BAYRAMININ 93’ÜNCÜ YILI

Osmanlı Devleti’nin kapitülasyonlar çerçevesinde yabancı ülke gemilerine tanıdığı kabotaj ayrıcalığı Lozan Barış Antlaşmasıyla 1923 yılında kaldırıldı. 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu’na göre; akarsularda, göllerde, Marmara denizi ile boğazlarda, bütün kara sularında ve bunlar içinde kalan körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde, makine, yelken ve kürekle hareket eden araçları bulundurma; bunlarla mal ve yolcu taşıma hakkı Türk yurttaşlarına verildi. Ayrıca; dalgıçlık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, tayfalık ve benzeri mesleklerin Türk yurttaşlarınca yerine getirilebileceği belirtildi. Yabancı gemilerin yalnız Türk limanlarıyla yabancı ülkelerin limanları arasında insan ve yük taşıyabileceği kabul edildi.