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Kadıköy'de yeniden kullanım pazarı

Kadıköy'de yeniden kullanım pazarı

Kadıköy Belediye bahçesi bu yıl 4’cü kez Yeniden Kullanım Pazarı’na kapılarını açıyor.

Yeniden kullanımı özendirmek ve ihtiyaç sahiplerine ek gelir imkanı sağlamak amacıyla kurulan pazarda ikinci el kıyafetler ve bebek eşyaları, belediye bahçesinde kurulacak stantlarda satın alınabilecek. Belediye bahçesinde kurulacak olan 80 adet stant sahibi ziyaretçilerini bekliyor olacak. 

Öğrencilere Burs İmkanı

Kadıköy Belediyesi, Türk Eğitim Vakfı, Kadıköy mahalle muhtarları, Kadıköy Belediyesi gönüllüleri ve Kadıköylülerin, ihtiyaç sahibi Kadıköylü üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sunmak amacıyla gerçekleştirdiği "Okutan Kadıköy" projesi çerçevesinde bir stant da kurulacak. İsteyen ziyaretçiler, "Okutan Kadıköy" standını ziyaret ederek öğrencilere burs desteğinde bulunabilecek.

İhtiyaç Sahiplerine Giysi Bağışı

Kadıköy Belediyesi'nin 2. El Giysi Mağazası Açık Gardırop’ta alanda stant açıyor. 20 yıldır hizmet veren Açık Gardırop, yapılan kıyafet bağışlarını ihtiyaç sahibi olan binlerce kişiye ulaştırıyor. Yeniden Kullanım Pazarı’na gelen ziyaretçiler kullanmadıkları kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için 2. El Giysi Mağazası Açık Gardırop standına verebilecek.

 

Etiketler Kadıköy Kadıköy Belediyesi Şerdil Dara Odabaşı
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