Kadıköy'de yıldızlar altında tiyatro keyfi başlıyor

Kadıköy Belediyesi’nin 17 yıldır kesintisiz düzenlediği tiyatro festivali 1 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da düzenlenen festival kapsamında 14 oyun seyirciyle buluşacak. İki hafta sürecek festivalde tüm oyunlar saat 21.00’de başlayacak ve ücretsiz sahnelenecek.

Oyunların davetiyeleri her oyunun etkinlik günü saat 14.00-18.30 arası Kadıköy Belediyesi’nin Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi, Süreyya Operası ve Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi gişelerinden alınabilecek. Tiyatro Festivali’nin açılışı, Hakan Altıner’in yönettiği, Altan Gördüm, Deniz Türkali, Özdemir Çiftçioğlu, Damla Cercisoğlu, Gökmen Kasabalı, Berkay Şengil, Sadi Özen’in oynadığı “Çiçekçi Sokağı Cinayeti” ile başlıyor.

Festivalde sahnelenecek oyunlar şöyle:

1 Temmuz Pazartesi: Çiçekçi Sokağı Cinayeti / Kedi Sahne Sanatları

2 Temmuz Salı: Açık Aile / Tiyatro Yeniden

3 Temmuz Çarşamba: Tamamla Bizi Ey Aşk /Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

4 Temmuz Perşembe: Komik Gazino / Metin Zakoğlu Tiyatrosu

5 Temmuz Cuma: Nereden Nereye / Sgm Sahne Gösteri Müzik Yapım

6 Temmuz 2019 Cumartesi: Kader Can /Bam Tiyatro

7 Temmuz Pazar: Merhaba / Dostlar Tiyatrosu

8 Temmuz Pazartesi: Şen Makas / Tiyatro Kare

9 Temmuz Salı: Hakikat, Elbet Bir Gün / Tiyatro D22

10 Temmuz Çarşamba: Üçü Bir Arada /İstanbul Halk Tiyatrosu

11 Temmuz 2019 Perşembe – Hikayeler Sabahattin Ali / Rivayet Radyosu Yayına Başladı

12 Temmuz Cuma: Teftişör / Tiyatro Adam

13 Temmuız Cumartesi: Yalnızlar Kulübü / B Planı & Toy

14 Temmuz Pazar: Tırnak İçinde Hizmetçiler / Tiyatro Hemhâl