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  4. 23 Ekim 2019 17:37

Kadıköylüler güne sporla başlıyor

Kadıköy Belediyesi’nin “Daha Çok Spor Daha Çok Kadıköy” sloganıyla başlattığı sabah sporları Kadıköy’ün 7 noktasında başladı.

Kadıköylüler güne sporla başlıyor
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Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün “Daha Çok Spor Daha Çok Kadıköy” sloganıyla hazırladığı sabah sporu programında Kadıköylüler yaklaşık bir saat boyunca profesyonel eğitmenler eşliğinde temel beden eğitimi, kültür – fizik hareketleri, yürüyüş, koşu, pilates, step - aerobik gibi farklı branşlarda spor yaparak güne daha zinde başlıyor.

Kadıköylülerin güne daha mutlu ve sağlıklı bir şekilde başlamaları için düzenlenen sabah sporlarının programı şöyle: Kriton Curi Parkında her hafta çarşamba, cuma, cumartesi, pazar günleri saat 7:30’da; Milli Hakimiyet Parkı’nda çarşamba, cuma 7:30’da; Kalamış Spor Merkezi’nde salı, çarşamba, perşembe, cuma saat 9:00’da; Koşuyolu Spor Merkezi’nde salı, perşembe, cuma saat 8:00’de, Özgürlük Parkı Spor Merkezi’nde salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri saat 7:00’de; Yoğurtçu Parkı’nda pazartesi, çarşamba, cuma saat 7:30’da; Bostancı Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi Spor Salonunda pazartesi, çarşamba, cuma günleri 7:30’da gerçekleşecek.

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