  4. Kadın Emeği ile Üretiliyor, Muğla Sokaklarını Süslüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, alım garantili çiçek üretim modeli ile 28 Milyon çiçek üreterek hem tarımı hem de kadın emeğini destekledi.

Köyceğiz’in Beyobası Mahallesi’nde Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile başlatılan, özellikle kadınların üretime katılmasını sağlayan alım garantili çiçek üretimi kent estetiğini güzelleştirmeye, bölge ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin, S.S. Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve üç üreticiyle başlattığı alım garantili çiçek üretimi projesi, bugün 30 üretici ve çok sayıda seraya ulaşarak büyümeye devam ediyor. Yaz ve kış sezonu olmak üzere iki dönemde dikimi yapılan çiçek üretimi ile bugüne kadar 28 milyon çiçek üretildi. 2026 yaz sezonu içinde 1 Milyona yakın çiçeğin dikimine başlandı. Bugüne kadar piyasa değeri yaklaşık 80 milyon TL olan çiçek üretimi yapılarak hem üretici hem de Muğla kazandı.

Muğla’nın Sokaklarını Muğla’nın Çiçekleri Süslüyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesine bağlı Beyobası Mahallesi’nde kadın emeğiyle üretilen alım garantili süs bitkileri, kentin cadde, sokak ve refüjlerini süsleyerek şehir estetiğine katkı sağlıyor. Bugüne kadar 14 milyon adet çiçek satın alarak üreticilere önemli ölçüde ekonomik destek sağladı. Yerli üreticiye can suyu olan bu çiçekler, yalnızca Muğla’da değil; Antalya, Denizli, Isparta, Burdur ve Afyon gibi illerle birlikte ilçe belediyeleri tarafından da tercih edilmeye devam ediyor.

Başkan Aras: “Üreten Kadınların Emeğiyle Muğla’nın Sokaklarını Güzelleştiriyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Yerel üretimi destekleyen, özellikle kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendiren projeler bizim için büyük önem taşıyor. Beyobası’nda başlattığımız alım garantili çiçek üretimi modeliyle hem üreticimize güvence sağladık hem de kentimizin estetik görünümüne kendi değerlerimizle katkı sunduk. Bugün 30 üreticiye ulaşan bu başarı hikâyesi, doğru planlama ve dayanışmanın bir sonucudur. Üreten kadınların emeğiyle Muğla’nın sokaklarını güzelleştirmeye, kırsal kalkınmayı desteklemeye ve yerel ekonomiyi büyütmeye devam edeceğiz.” dedi.

