Kadın Emeği Pazarı Kartal’da Açıldı

Kartal Belediyesi, ilçe genelinde kadınların emeğini destekleyen projelere öncelik vermeyi sürdürüyor. Kadınların iş gücüne katılımlarını destekleyerek projeleri hayata geçiren Kartal Belediyesi, Uğur Mumcu Mahallesi’nde kurulan Kadın Emeği Pazarı’nın açılışına ev sahipliği yaptı.

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Kadın Emeği Pazarı, Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nin bahçesinde açıldı. 11-12-13 Nisan tarihleri arasında açık olan pazarda, kadınların ürettiği el emeği göz nuru ürünler satışa sunuldu.

Kadın Emeği Pazarı’nı ziyaret eden Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan, kadınların üretici olarak desteklenmesi için çalıştıklarını belirtti. Uğur Mumcu Kültür Merkezi içinde bir üretim atölyesini hayata geçirdiklerini ifade eden Karacan, deprem bölgesine destek vermek amacıyla çalışmaların devam ettiğini söyledi. Atölyede kadınların gönüllü olarak çalışarak deprem bölgesinde kadınlar ve çocuklar için iç çamaşırı, pijama ve pelüş oyuncak ürettiklerini kaydeden Karacan, ilerleyen dönemlerde atölyeyi sürekli ve kalıcı hale getirerek kadınların ürettiğini yine kadınların satışa sunduğu bir pazarı hayata geçireceklerini belirtti. Karacan, kadınlara destek olmak isteyen herkesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi bahçesinde kurulan Kadın Emeği Pazarı’na davet etti.