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Kadın Emeği Pazarı Kartal'da açıldı

Kadın Emeği Pazarı Kartal'da açıldı
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Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından “Anneler Günü” nedeniyle Kartal Meydanı’nda Kadın Emeği Festivali ve Kadın Emeği Pazarı açıldı.

Kartal Meydan’da 2 gün boyunca açık kalacak olan pazarın açılışına Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars’ın yanı sıra Kartal Belediyesi Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çok sayıda kadın girişimcinin de kendi emekleri ile hazırladıklarını ürünleri ile yer aldığı Kadın Emeği Pazarı bu kez “Her Şeyi Değiştiren Bir Yürek Anne” sloganı ile açıldı. Pazarın açılışı sırasında katılımcı tüm kadınlara karanfil ve papatya tacı takdim edildi. Stantları tek tek ziyaret eden Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars tüm annelerin günü kutladı.

Kartallı vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği pazarın açılış programı sırasında Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği iki projeden mezun olan kadınlara da sertifikaları takdim edildi.

AÇEV (Anne Çocuk Eğitimi Vakfı) saha sorumlusu Didem Menteşeoğlu Ekim ayı ile Nisan ayı arasında gönüllü eğitimci Gamze Ergene tarafından verilen eğitimlere katılan annelere sertifika verildiğini ifade ederek katılımcı annelerden gelen 3 mektubu okudu.

AÇEV eğitimlerini başarı ile bitirerek sertifikalarını alan annelerin ardından bu kez de yine Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Öz Savunma Atölyesi mezunlarına sertifikaları verildi. Kartal Belediyesi’nin işbirliği yaptığı Uzmanlar Spor Kulübü Yöneticisi Aydın Kaya’nın da katıldığı sertifika töreninde 4 ayrı grup halinde düzenlenen Öz Savunma Atölyesi’nin ilk mezunları sertifika aldı.

9 Mayıs Cuma günü de devam eden Her Şeyi Değiştiren Bir Yürek Anne Kadın Emeği Pazarı’nda Özgür Doğan konseri ve çeşitli atölyeler de gerçekleştirildi.

Başkan Gökhan Yüksel: Anneler günü kutlu olsun

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Yaklaşan Anneler Günü ile birlikte, annemize olan sevgi, saygı ve minnetimizin ifadesi olarak böyle bir etkinlik tertipledik ve kadın emeği pazarı kurduk. Bu yılın Anneler Günü hediyesini daha anlamlı kılmak için bu pazarı ziyaret eden tüm komşularımıza teşekkür ederim. Anneler Günü, şimdiden kutlu olsun.” İfadelerini kullandı.

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