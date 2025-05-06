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Kadınlar, sertifikalarını Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan’dan aldı

Kadınlar, sertifikalarını Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan’dan aldı
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Konyaaltı Belediyesi, ‘Eşitlik Yerelde Başlar’ sloganıyla gerçekleştirdiği çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı’na (KİHEP) katılan kadınlar, program sonunda sertifikalarını Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’dan aldı.

Konyaaltı Belediyesi, ‘Eşitlik Odaklı Belediyecilik’ anlayışıyla gerçekleştirdiği çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlayışla ‘Eşitlik Yerelde Başlar’ sloganını ilke edinen Konyaaltı Belediyesi, kadınlara yönelik tüm hakların yer aldığı ve kendilerine destek olmak amacıyla düzenlediği Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı’nı (KİHEP) tamamladı. 5 Aralık 2024 tarihinde başlayan programı başarıyla tamamlayan kadınlar sertifikalarını, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’dan aldı.

Kotan: "Eşitliği Konyaaltı’nda daha da büyüteceğiz"

Kadınların haklarını öğrenmesi ve adaletli bir düzen içinde yaşamaları için üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan kadınları tebrik ediyorum. Onları tebrik ediyorum. En temel yaşam hakları ve anayasal haklarını öğrenmeleri ve savunmaları noktası da bizim için önemli. Bizler her zaman için onların yanında olmaya devam edeceğiz. Kadınların hem sosyal hem siyasi hem de ekonomik hayatta daha güçlü olmalarını istiyoruz" dedi.

"Cumhuriyetin kazanımlarını korumak zorundayız"

Cumhuriyetin kazanımlarını korumak zorunda olduklarını ifade eden Kotan, "Ben Atatürkçü bir annenin çocuğu olarak doğdum ve bir Atatürkçü olarak da yoluma devam ediyorum. Ben görevde olduğum sürece bu eğitimler devam edecek. Doğanın dengesi eşitlik üzerine kurulmuştur. Bu dengeyi bozanlar da hep karanlığa sürüklenmiştir. Biz de bu eşitliği Konyaaltı’nda daha da büyüteceğiz. Sertifika alan herkesi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

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Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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