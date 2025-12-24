Kafe K ve Köfteci Küçükçekmece'ye kazandırıldı

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, vatandaşın uygun fiyatla tüm öğünleri bulabileceği ‘Kafe K ve Köfteci’yi Küçükçekmece’ye kazandırdı.

Cumhuriyet Mahallesi, Soğuksu Sosyal Tesisinin yanında hizmete başlayan Kafe K ve Köfteci’nin açılışı Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, CHP Parti Meclisi Üyesi Turgay Özcan, CHP Küçükçekmece İlçe Başkanı Burak Ergin, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kemal Çebi: 7 Yılda 11 tesis açtık

Kafe K ve Köfteci'nin açılışında konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ''Sosyal belediyecilik; insanların günlük yaşantılarına dokunabilmek, onlara katkı sunabilmek, dar gelirlilerin de her türlü fırsattan yararlanmasını sağlamaktır. Bu düşünceyle 7 yılda 11 tesis açtık. Kafe K’nın ikincisini bugün açtık, çok yakında üçüncüsünü de İnönü Mahallesi’nde açacağız. Amacımız insanların bütçesini zorlamadan bir araya gelmesi ve sosyalleşmesi, gençlerin arkadaşlarıyla kahve içip, yemek yiyebilmesi. Burada fiyatlar piyasanın üçte biri kadar dolayısıyla kar amacıyla yapılan bir yer değil tamamen sosyal hizmet amacıyla yaptığımız bir mekân. Vatandaşın ödediği verginin hizmet olarak onlara geri iade edilmesi için çalışıyoruz. Bu tesisi açtığımız için çok mutluyum ve Küçükçekmece’ye hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ dedi.

Kahvaltı, Kafe ve Köfteci tek binada

Halka hizmetin tek binada toplandığı tesisin giriş katında; uygun fiyatı, tatlı ve kahve çeşitleriyle 'Kafe K' vatandaşları karşılıyor. Üst katlar da ise öğlene kadar kahvaltı hizmeti, öğleden sonra ise köfteci olarak hizmet verecek. Vatandaşların tüm gününü manzara eşliğinde keyifle ve lezzetle geçirebileceği bir tesis olan Kafe K ve Köfteci, haftanın yedi günü saat 8:00- 22:00 saatleri arasında hizmet verecek.