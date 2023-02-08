Kahramanmaraşlı depremzedelerden İmamoğlu’na: ''Burada insanlar çaresizlikten öldü''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem felaketini yaşayan bölgede vatandaşlarla bir araya gelmeye bugün de devam etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İBB Başkanı İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, Osmaniye’nin ardından Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde kurulan depremzede kampını ziyaret etti. Koordinasyon Merkezi’nde yetkililerden bilgi alan heyet, Nurdağı ilçe merkezinde de enkaz kaldırma çalışmalarına tanıklık etti. Bazı vatandaşlar ilgisizlikten yakınarak, arama-kurtarma çalışmalarının yetersizliğinden şikayet etti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, Nurdağı’ndaki incelemelerin ardından depremin merkez üssüne yakın bir konumda bulunan İslahiye ilçesine geçti. Bazı vatandaşlar İmamoğlu’na sarılarak, yaşadıkları acıyı paylaştı. Enkaz bölgesindeki inceleme sırasında da bir vatandaş, Hatay’ın Hassa ilçesine herhangi bir yardım ekibinin gelmediğini söyleyerek, “Çok evler yıkılmış. Orada hiçbir ekip yok. Sizin sesimizi duyurarak oraya bir ekip yönlendirmenizi istiyoruz” Kılıçdaroğlu’ndan yardım talebinde bulundu. Kılıçdaroğlu da vatandaşa, yanında bulunan büyükşehir belediye başkanlarının konuyla ilgileneceğini aktardı.

KAHRAMANMARAŞ’TA KABUS GÖRÜNTÜLERİ

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyetin İslahiye’den sonraki durağı, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ana üssü olan ve büyük yıkımı yaşayan Kahramanmaraş oldu. Heyet, İslahiye ile Kahramanmaraş arasındaki ana yol üzerindeki bazı köprülerin depremden dolayı çökmesi nedeniyle, zaman zaman bozuk satıhlı yollara kullanarak şehre ulaştı. Depremin acı ve korkunç izinin tam anlamıyla hissedildiği şehrin en işlek ana arteri olan Trabzon Caddesi’nin tamamına yakınının yıkıldığı görüldü. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Kahramanmaraş’a büyük darbe vuran depremde yıkılan binalarda gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmalarına tanıklık etti. Kılıçdaroğlu, AFAD yetkililerinden çalışmalarla ilgi bilgi alırken, bazı depremzedeler de İmamoğlu’yla yaşadıkları acıyı ve şikayetlerini paylaştı.

VATANDAŞIN ‘KAHRAMANMARAŞ’ İSYANI: ACİL BOŞALTILMASI LAZIM

İmamoğlu ve depremzedeler arasında şu diyaloglar yaşandı:

1’nci vatandaş: Burada çok büyük vinçlere çok acil ihtiyacımız var. Mevcut olan ekipmanlarla anca bu şekilde çalışabiliyoruz.

İmamoğlu: AFAD’la onu konuşmaya geldik. Biz, Hatay’dan beri geliyoruz. Eksik neyse, ona yardımcı olmak için konuşacağız.

2’nci vatandaş: Yakınlarımızı kaybettik. Kimse müdahale etmiyor enkazda.

3’üncü vatandaş: Acil Maraş’ın boşaltılması lazım. Çok zor durumdayız. Başka yerlerle koordineli olarak boşaltılmamız lazım.

İmamoğlu: Önerilerinizi dinliyoruz.

VATANDAŞTAN İMAMOĞLU’NA: SESİMİZ OLUN

4’üncü vatandaş: Başkanım, bizim sesimiz olun. Şehri yağmalıyorlar Başkanım. Asayiş de yok şehirde.

5’inci vatandaş: Düne kadar devlet denen bir şey yoktu burada. İnsanlar kendi imkanlarıyla mücadele ediyor. Biz şu anda cenazelerimizi almak istiyoruz, cenazemizi de alamıyoruz. Kendi imkanlarımız, gücümüz buna yetmiyor. Düne kadar hiçbir şey yoktu burada. Dayım ve yengem şu anda enkaz altında. Kurtaramıyoruz. Bu da bizi daha da bitiriyor.

6’ncı vatandaş: Deprem oldu, saat 5’te yola çıktım. Akşam 8’de buraya ulaştım. Bugün 3’ncü gün. Annem, babam, kız kardeşim içerde. Yardım ekipleri de yeni geldi.

İmamoğlu: Hatay’daydık. Bize, İBB olarak orayı sorumluluk verdiler. Oradan buraya geldik ki, ‘Neyi tamamlayabiliriz?’ AFAD’la konuşuyoruz bunu.

“BEN İSTANBUL’DA SİZE OY VERMEDİM AMA…”

Yedinci depremzede: Burada insanlar çaresizlikten öldü Başkanım.

Sekizinci depremzede: Vallahi bunu lütfen duyurun. Ben, İstanbul’da size oy vermedim ama bunu duyurun.

İmamoğlu: Önemli değil. Nerede oturuyorsun?

Sekizinci depremzede: Ümraniye.

İmamoğlu: İnşallah güzel haber alırsın.

İLK DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ PAZARCIK’A GİTTİLER

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve büyükşehir başkanlarının Kahramanmaraş’taki bir başka durağı ise, 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin merkez üssü Pazarcık ilçesi oldu. Pazarcık’ta heyete CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay ile CHP Genel Başkan Yardımcıları Ali Öztunç ve Muharrem Erkek de dahil oldu. Kılıçdaroğlu, ilçedeki bir enkazda devam eden arama-kurtarma çalışmalarına tanıklık ederken, gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

“BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN TÜMÜ SEFERBER OLMUŞ DURUMDA”

“Ben, buraya Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla beraber geldim. Onlar da alan gördüler. İhtiyaçlar anında giderilmeye çalışıldı. Ellerinden gelen bütün çabaları gösteriyorlar zaten. Baktık ki, biraz aksama var. Büyük aksamalar var ve bu aksamaları düzeltmek lazım. ‘Halk Koordinasyon Merkezleri’ kuralım dedik, AFAD'a yardımcı olmak için. Zaten Genel Merkez’de bir koordinasyon birimimiz var. Onlar, aldıkları bütün şikayetleri AFAD'a aktarıyorlar. Ama benim Hatay'da da gördüğüm, Osmaniye’de de gördüğüm, Maraş'ta da gördüğüm, şimdi Adıyaman'a gideceğiz, büyük ihtimalle orada da benzer tabloyu göreceğiz; aynı şikayet var: ‘Yardım var. Makinalar geldi. Bekliyorlar. Yeteri kadar eleman yok. Çalışmıyorlar. Dolayısıyla koordinasyon yok’ diye bir şikayet var. Biz şimdi Halk Koordinasyon Merkezleri’ni kuracağız. Genel Merkez’le bağlantılı olacak bunlar. Şikayetler anında AFAD'a aktarılacak, ilgili birimlere aktarılacak. Aynı zamanda tabii yardımlarda da ciddi bir sorun var. Yardımların dağıtımında da ciddi bir sorun var. Onun için de Genel Merkez’de zaten Hacer Foggo’nun başkanlığında bizim bir birimimiz vardı. O birimi tekrar aktive edeceğiz ve deprem konusunda da çalışmalarını isteyeceğiz. Böylece, her aşamada bir şekliyle var olan sorunları bir an önce çözmek ve gidermek istiyoruz. Hiç kimsenin unutmaması gereken bir şey var: Türkiye zengin ve güçlü bir ülke. Ve bizim belediye başkanlarımız şu anda gerçekten tümü seferber olmuş durumdalar en küçüğünden en büyüğüne kadar. Ben, Büyükşehir Belediye Başkanlarımla geldim. Onların ekiplerinin nasıl çalıştığını gördüm. Nasıl müdahale ettiklerini gördüm. İnsanları nasıl kurtardıklarını gördüm. Dolayısıyla bu çerçevede elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Halkın bundan emin olmasını isterim.”