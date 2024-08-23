Kalamış'ta plaj voleybolu turnuvası başladı

Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Bioderma Pro Beach Tour 2024, 21 Ağustos’ta Kalamış Atatürk Parkı’nda başladı. Plaj voleybolu severler için büyük bir heyecana ev sahipliği yapan turnuva, sporculara ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Kadıköy Belediyesi Kalamış Spor Merkezi, plaj voleybolunun yıldızlarını ağırlıyor. Turnuva, erkekler ve kadınlar kategorisinde yapılacak. Toplamda 24 kadın ve 39 erkek takım, 126 sporcu ile mücadele ediyor.



Turnuvanın final maçı 25 Ağustos Pazar günü saat 18.00’de gerçekleşmesi planlanıyor. Maçın ardından kupa ve madalya töreni düzenlenecek. Törende, eski milli voleybolcu Dünya Baltacıoğlu anısına verilen özel MVP ödülü, turnuvanın en değerli oyuncusuna takdim edilecek.



Sporseverler, final maçlarını ve turnuvanın tüm heyecanını Youtube TVF kanalı üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Bu sayede, plaj voleybolunun en heyecanlı anlarını internet üzerinden izlemek mümkün olacak.

Etkinlik Detayları:

• Tarih: 21-25 Ağustos 2024

• Yer: Kalamış Spor Merkezi

• Final Maçı ve Kupa Töreni: 25 Ağustos Pazar, 18:00

• Canlı Yayın: Youtube TVF Kanalı