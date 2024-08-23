  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kalamış'ta plaj voleybolu turnuvası başladı

Kalamış'ta plaj voleybolu turnuvası başladı

Kalamış'ta plaj voleybolu turnuvası başladı
Güncelleme:

Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Bioderma Pro Beach Tour 2024, 21 Ağustos’ta Kalamış Atatürk Parkı’nda başladı. Plaj voleybolu severler için büyük bir heyecana ev sahipliği yapan turnuva, sporculara ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Kadıköy Belediyesi Kalamış Spor Merkezi, plaj voleybolunun yıldızlarını ağırlıyor. Turnuva, erkekler ve kadınlar kategorisinde yapılacak. Toplamda 24 kadın ve 39 erkek takım, 126 sporcu ile mücadele ediyor.

Turnuvanın final maçı 25 Ağustos Pazar günü saat 18.00’de gerçekleşmesi planlanıyor. Maçın ardından kupa ve madalya töreni düzenlenecek. Törende, eski milli voleybolcu Dünya Baltacıoğlu anısına verilen özel MVP ödülü, turnuvanın en değerli oyuncusuna takdim edilecek.

Sporseverler, final maçlarını ve turnuvanın tüm heyecanını Youtube TVF kanalı üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Bu sayede, plaj voleybolunun en heyecanlı anlarını internet üzerinden izlemek mümkün olacak.

 Etkinlik Detayları:
• Tarih: 21-25 Ağustos 2024
• Yer: Kalamış Spor Merkezi
• Final Maçı ve Kupa Töreni: 25 Ağustos Pazar, 18:00
• Canlı Yayın: Youtube TVF Kanalı

Etiketler kadıköy kadıköy belediyesi Mesut Kösedağı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Orman yangın küle dönüşen 312 hektarlık ormanlık alana ne olacağı belli oldu Orman yangın küle dönüşen 312 hektarlık ormanlık alana ne olacağı belli oldu BDDK'dan Enpara kararı: Müşterilerin IBAN'ları da değişecek BDDK'dan Enpara kararı: Müşterilerin IBAN'ları da değişecek Yaza veda edin... Sağanak yağışlar tüm yurdu vuracak Yaza veda edin... Sağanak yağışlar tüm yurdu vuracak Selçuk Geçer'den Bakan Mehmet Şimşek için dikkat çeken sözler: Selçuk Geçer'den Bakan Mehmet Şimşek için dikkat çeken sözler: Şeyma Subaşı bu sefer sınırları zorladı: Şelale pozları olay oldu Şeyma Subaşı bu sefer sınırları zorladı: Şelale pozları olay oldu Kerem'den LGBT bayrağına tekme Kerem'den LGBT bayrağına tekme Dünyada bir ilk: Türkiye'de akciğer kanseri aşısı denemeleri başladı Dünyada bir ilk: Türkiye'de akciğer kanseri aşısı denemeleri başladı İzne gelen askeri dövüp, bıçaklayarak öldürdüler: Görüntüler dehşete düşürdü İzne gelen askeri dövüp, bıçaklayarak öldürdüler: Görüntüler dehşete düşürdü MEB'den özel okullara ''fahiş fiyat'' incelemesi MEB'den özel okullara ''fahiş fiyat'' incelemesi Bursa'da kan donduran işkence evi: Eski erkek arkadaş şikayet edince ortaya çıktı Bursa'da kan donduran işkence evi: Eski erkek arkadaş şikayet edince ortaya çıktı
Fahiş fiyattan, barınma krizine dönmüştü... Barınma krizinde yeni evre Fahiş fiyattan, barınma krizine dönmüştü... Barınma krizinde yeni evre Türkiye'nin Antaya'daki gizli cenneti işgal altında; artık tatilcilere bile yer yok Türkiye'nin Antaya'daki gizli cenneti işgal altında; artık tatilcilere bile yer yok Kaçak Türklerin sayısı Afgan ve İranlıları yakaladı Kaçak Türklerin sayısı Afgan ve İranlıları yakaladı Dev bankanın 2024 yıl sonu Dolar/TL tahmini değişti Dev bankanın 2024 yıl sonu Dolar/TL tahmini değişti Bankalarda yeni dönem: Havale ve EFT işlemleri artık böyle yapılacak Bankalarda yeni dönem: Havale ve EFT işlemleri artık böyle yapılacak Asgari ücret ne kadar olacak? Yabancıların tahmini dikkat çekti Asgari ücret ne kadar olacak? Yabancıların tahmini dikkat çekti Petek Dinçöz imajını yeniledi; gören Hadise mi, Dilan Polat mı ayırt edemedi... Petek Dinçöz imajını yeniledi; gören Hadise mi, Dilan Polat mı ayırt edemedi... Benzine ve motorine indirim, LPG'ye zam Benzine ve motorine indirim, LPG'ye zam 1903 yılında gönderilmişti... Tam 121 yıl sonra alıcısına ulaştı 1903 yılında gönderilmişti... Tam 121 yıl sonra alıcısına ulaştı TOKİ'den 32 ilde, yüzde 25 peşinat ve 120 ay vadeyle arsa satışı TOKİ'den 32 ilde, yüzde 25 peşinat ve 120 ay vadeyle arsa satışı