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  4. 25 Aralık 2019 13:08

Kanalda su değil, zehir akıyor!

Bursa'nın Gürsu ilçesinde Adaköy mahallesinde yer alan su kanalına çevre fabrikalardan atık karıştığı iddia edildi. Konuyu gündeme getiren CHP Gençlik Kolları, "İnsan sağlığı bu kadar ucuz değildir" diyerek Gürsu Belediye Başkanlığını göreve çağırdı.

Kanalda su değil, zehir akıyor!
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CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sercan Çelik yazılı açıklama yaparak tepki gösterdi.

Çelik; açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

"Fabrika boyahanelerinden gelen ve Gürsu Adaköy Mahallesi kanalına akan zehirli su, çevreye ve özellikle de tarlalarda yetişen sebzelere ciddi zarar veriyor. Gürsu İlçesi Adaköy Mahallesi kanalından son zamanlarda su değil, zehir akıyor. Kanalın fabrika boyahanelerinden aldığı ve çevreye akıttığı zehirli su sadece koku yağmakla kalmıyor, yağışlı havalarda taşıp zehirli suyu çevreye vererek insan sağlığının büyük bir felakete sürüklemesine neden oluyor."

Gürsu Belediye Başkanı Sayın Mustafa Işık’a sesleniyorum. Adaköy Mahallesi’nin zehirli kanalının sorununu bir an evvel çözmelerini talep ediyorum. İnsan sağlığı bu kadar ucuz değildir."

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