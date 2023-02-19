Kaptan pilottan İBB ekibine çok özel teşekkür

Deprem bölgesinde arama-kurtarma faaliyetlerinde görev yapan İBB ekibi bugün döndü. Döndükleri uçakta kaptan pilot tüm ekibe teşekkür etti.

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından bölgede arama-kurtarma çalışmalarına ulusal ve uluslararası birçok arama-kurtarma ekibi katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de hem arama-kurtarma çalışmalarında hem de ayni yardımlarla ilgili olarak bölgede çalışmalar yürüttü. 2 şehir hariç arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından İBB ekipleri de bugün geri döndü.

Dönüş yolunda uçakta kaptan pilot İBB ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kaptan pilot, "Devletimiz sizin için, dönüşünüzü ve çeşitli organizasyonları yaptı, tahsislerinizi yaptı. Ancak sizlere dünyaları tahsis etseler, sizin önünüze dünyaları serseler hakkınız asla ödenemez. Allah sizlerden binlerce kez razı olsun. Sizlere olan şükran minnet tarif edilemez. Tekrar tekrar bölge halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum. Emniyetli uçuşlar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Değerli Büyükşehir Belediyesi çalışanları" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu o anları sosyal medya hesabından paylaşarak "İBB Arama Kurtarma ekipleri hüzünle evine dönüyor! Kaptan pilotumuza moral desteği için teşekkürler" dedi.