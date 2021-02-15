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İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA YASAĞI ESNETİLDİ
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  4. 15 Şubat 2021 09:58

Kar yağışı İstanbul barajlarına yaradı

İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 47.20'ye yükseldi. İstanbul'da pazar günü etkisini gösteren yoğun kar yağışı, barajlardaki su oranını artırdı.

Kar yağışı İstanbul barajlarına yaradı
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İstanbul'da baraj doluluk oranı, kar yağışlarının ardından yükselmeye devam ediyor.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 47.20'ye yükseldi.

Ocak ayında yüzde 20'nin altına kadar gerileyen baraj doluluğu böylece bir ay içinde 26 puanlık artış kaydetti.


GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

6 Şubat: Yüzde 44,34

7 Şubat: Yüzde 44,55

8 Şubat: Yüzde 44,70

9 Şubat: Yüzde 44,78

10 Şubat: Yüzde 44,99

11 Şubat: Yüzde 45,09

12 Şubat: Yüzde 45,48

13 Şubat: Yüzde 46,11

14 Şubat: Yüzde 46,44

15 Şubat: Yüzde 47.20

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