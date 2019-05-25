Karadenizliler Sarıyer Belediyesi bünyesinde İstinye'de buluştu

Birbirinden farklı programlarıyla her gün binlerce vatandaşın Ramazan akşamlarına renk katan Sarıyer Belediyesi geçtiğimiz akşam Kastamonu, Karabük, Samsun ve Sinop gecesi kapsamında Şeyda Karadeniz ve Hasan Yılmaz’ı bir araya getirdi. Hemşerileriyle buluşan Karadeniz ve Yılmaz seslendirdikleri yöresel türkülerle alanı dolduran vatandaşlara keyifli bir akşam yaşattı. Gecenin sonunda sahneye çıkan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, konuşmasında birlik mesajı verdi. Derneklerin bir arada olmasının çok kıymetli olduğuna vurgu yapan Genç, “İnsanların giderek ayrıştığı bir dönemde bir arada olabilmek kadar güzel bir şey yok. Bu ayda hiç tanımadığımız insanlarla sofralarımızı paylaşıyoruz bunu hayatın her alanına taşımalıyız” diyerek konuşmasını sonlandırdı.