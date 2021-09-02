Kardeş Türküler Dünya Barış Günü'nde Beşiktaş'ta sahne aldı

Beşiktaş Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde İstanbullu barışseverleri Kardeş Türküler konseriyle Etiler Sanatçılar Parkı’nda bir araya getirdi. Konsere ev sahipliği yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katıldı.

Beşiktaş Belediyesi, Getir ana sponsorluğunda ve +1 katkılarıyla Türkiye’nin önde gelen müzisyenlerini ‘Revival Konserleri’ ile bir araya getirmeye devam ediyor. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde de kardeşliği barışı türküleriyle dile getiren ‘Kardeş Türküleri’ Beşiktaş’ta vatandaşlarla buluşturdu. Türkçe, Kürtçe, Arapça, Ermenice, Boşnakça gibi pek çok dilde türküler söyleyen Kardeş Türküler, böyle anlamlı bir gecede burada olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi ve bu gece burada olmalarını sağlayan Başkan Rıza Akpolat’a sahneden teşekkürlerini sundu. İlginin çok yoğun olduğu konserde vatandaşlar türküleri hep birlikte söyledi ve unutulmaz bir gece yaşadı.

“KARDEŞ TÜRKÜLERLE AYNI SAHNEDE OLMAK BÜYÜK GURUR”

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da katıldığı konserde Başkan Akpolat konser sonrası tüm yurttaşları selamlarak Dünya Barış Günü’ne özel mesajlar verdi.

Akpolat: “Öncelikle Kardeş Türküler’e Beşiktaş halkı adına böyle muhteşem bir konser verdikleri için yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerle aynı sahnede olabilmek bizim için bir övünç kaynağı. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü renklerin, dillerin, dinlerin, halkların kardeşliğini bu coğrafyada en iyi anlatan gruplardan biri ile kutluyoruz. Sizlerle bir arada olmak bizim için büyük onur ve gurur. Zor zamanlar geçirdik, birbirimizi ve bu sahneleri çok özledik. Umarım bu organizasyonlarda daha sık bir araya geliriz. Zor zamanlardan geçsek de ülkemizi hak ettiği yere getirmek için gecemizi gündüzümüze katarak çok çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Başkan Akpolat konser sonrası Kardeş Türküler adına Tema Vakfı’na yapılan fidan bağışı plaketini grup solistllerinden Feryal Öney’e takdim etti.