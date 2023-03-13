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Kartal Arama Kurtarma Ekibi Büyümeye Devam Ediyor

Kartal Arama Kurtarma Ekibi Büyümeye Devam Ediyor
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Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerde, gösterdiği olağanüstü gayretlerle deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılan Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri, arama kurtarma ekibine yeni gönüllü üyeler kazandırmaya devam ediyor. Son olarak, olası İstanbul depremi hazırlıkları kapsamında, 2500’e yakın nüfuslu bir sitenin sakinlerine, temel afet bilinci ile arama kurtarma eğitimi verildi.

Kartal Belediyesi, olası İstanbul depremine karşı hazırlık çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar, deprem dönüşüm çalışmaları sayesinde 90 bine yakın insanın riskli yapılarının dönüşmesini sağlayan Kartal Belediyesi, olası İstanbul depreminde görev alacak arama-kurtarma ekibine yeni üyeler katmaya devam ediyor.

Enkaz Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçeğini Aratmadı

Sivil Savunma Uzmanlığı’ndaki profesyonel ekipler tarafından, 2500’e yakın nüfusuyla ilçenin en büyük sitelerinden biri olan ‘Kent Plus’ sitesi sakinlerine, temel afet bilinci ile arama kurtarma eğitimi verdi.

Sivil Savunma Uzmanlığı binasında 2 gün süren eğitimlerde, profesyoneller tarafından, gönüllü gruplara; afet bilinci, acil durum, temel düğümler, temel ilk yardım, yangın eğitimi ve söndürme tatbikatı, enkaza giriş prosedürleri ve enkaz tatbikatı eğitimi verildi.

Enkaz arama kurtarma tatbikatında, enkaz altında kalmış bir kız çocuğu yaralı olarak kurtarıldı. Aynı zamanda enkaz alanında çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Tatbikat esnasında oluşan görüntüler, gerçeğini aratmadı.

İki günün sonunda eğitimini tamamlayan gönüllüler, Kartal sınırları içinde İstanbul depreminde arama kurtarma çalışmalarına hazır hale getirildi. Öte yandan, Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından bugüne kadar Kartal'da yaklaşık 70 bin insana, 'Temel Afet Bilinci Eğitimi' verildi.

Etiketler Kartal Kartal Belediyesi Gökhan Yüksel
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