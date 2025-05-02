Kartal Arama-Kurtarma Ekibi'nden Başkan Gökhan Yüksel’e ziyaret

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen Ağır Seviye Akreditasyon Sınavını başarıyla tamamlayan Kartal Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Başkan Gökhan Yüksel’i makamında ziyaret etti. Başarılarından dolayı ekibi tebrik eden Başkan Gökhan Yüksel, “Kartal Arama-Kurtarma, komşularımızın hayatlarının kahramanları olarak, hepimizi gururlandırmaya devam ediyor. Özveriyle çalışan tüm ekibe teşekkür ediyorum.” dedi.

Ziyarette, Afet İşleri Müdürü Ozan Haydar Selmanpakoğlu ve Kartal Belediyesi Arama Kurtarma ekibine dahil olan ve AFAD’ın ağır seviye akreditasyon sınavının başarıyla tamamlanmasına katkı sunan Kırıkkale Belediyesi Arama Kurtarma Köpek Eğitmeni İsmet Pehlivanlı ve Arama Kurtarma Köpeği İglo ile Sarıyer Belediyesi Arama Kurtarma Köpek Eğitmeni Halit Canbaş ve Arama Kurtarma Köpeği Üzüm Pel yer aldı. Kırıkkale Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi ile yapılan protokol sonrası arama kurtarma ekibine dahil olan Arama Kurtarma Köpeği İglo ve Üzüm Pel, olası bir afet durumunda ekiple birlikte hareket edecek.

Hatay depremlerinde Kartal Arama Kurtarma’nın ilk günden itibaren deprem bölgesinde canla başla görev yaptığını hatırlatan Başkan Gökhan Yüksel, son olarak AFAD sınavını başarıyla tamamlayan ekibin, başarılarına bir yenisini daha eklediğini kaydetti.

Başkan Gökhan Yüksel, Arama Kurtama Ekibi’nin kurulduğu günden bu yana özveriyle çalıştıklarına dikkat çekti ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkan Gökhan Yüksel, “Kartal Arama-Kurtarma, komşularımızın hayatlarının kahramanları olarak, hepimizi gururlandırmaya devam ediyor. Bu önemli başarıya verdikleri destekten dolayı kendilerine ve özveriyle çalışan tüm Arama Kurtarma Ekibimize gönülden teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Gökhan Yüksel, Kartal’ın kahramanları olarak tanımladığı ekibe, ziyaretin sonunda teşekkür plaketi takdim ederek, fotoğraf çektirdi.