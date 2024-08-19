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Kartal Bayram Demirkol Parkı, kadınlara yönelik kamp etkinliğine ev sahipliği yaptı

Kartal Bayram Demirkol Parkı, kadınlara yönelik kamp etkinliğine ev sahipliği yaptı
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Kartal Belediyesi ve İBB KADIN işbirliği ile bu hafta sonu Kartal Bayram Demirkol Parkı’nda düzenlenen kamp etkinliğinde, kadınların yaratıcılığı, doğanın huzuru ile buluştu.

‘Kadınlarla Yaz Kampında Buluşuyoruz’ etkinliği büyüleyici doğasının yanı sıra Kartal’ın en büyük parkı olmasıyla da adından sıkça söz ettiren Bayram Demirkol Parkı’nda gerçekleşti.

Yeşilin kalbinde iki gün boyunca yaratıcı aktivite ve atölye çalışmaları ile benzersiz vakit geçiren 20 kadın, gecelerini de İBB Kadın’ın kendileri için alanda hazırladığı çadırlarda geçirdi.

Doğanın kalbinde etkinlikler ve atölyelerle dolu iki gün…

Parkın huzurlu atmosferinde, gün boyunca; portföy çanta tasarımı, gözlük aksesuarı tasarımı, tuval üzerine akrilik boya resim atölyesi, takı tasarımı, tiyatro atölyesi, müzik atölyesi ve yüz yogası gibi birçok farklı aktiviteler ile kadınlar, bir yandan doğanın tadını çıkartırken, diğer yandan hobilerine zaman ayırma fırsatı yakalamış oldu ve unutulmaz anılar biriktirdi.

Kartal Belediyesi ve İBB KADIN’ın kadınlara yönelik destekleyici çalışmalarının bir yansıması olarak öne çıkan etkinliğin sonunda kadınlar, etkinlik sonunda yaşadıkları memnuniyeti dile getirirken, bir sonraki buluşmanın heyecanını şimdiden yaşamaya başladıklarını ifade etti.

Yaz boyunca sürecek olan “Kadınlarla Yaz Kampında Buluşuyoruz” etkinliklerinin bir sonraki programını öğrenmek isteyenler, “İstanbul Senin” mobil uygulamasını takip edebilir.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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