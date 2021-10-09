  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel baba oldu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel baba oldu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel baba oldu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve eşi Sibel Doğan Yüksel'in erkek çocukları dünyaya geldi. İlk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan çiçeği burnunda anne baba, bebeklerine Eymen Ali adını verdi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in eşi Sibel Yüksel, bu sabah bir özel hastanede 2.5 kg ağırlığında bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

Doğum sonrası anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bebek kontrol amaçlı olarak kuvöze kondu.

Sosyal medya hesabından yazdığı mesajda sevincini paylaşan Başkan Gökhan Yüksel: “Hayatın anlamı bazen bir anda değişiveriyor. Bugün oğlumuz Eymen Ali'ye kavuştuk. Hoş geldin güzel oğlum! Çok şükür ki eşim Sibel'in de bebeğimizin de durumu gayet iyi. Arayıp soran, iyi dileklerini ileten, cevap veremediğimiz tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tacizcinin evine polis baskını! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi
Erdoğan'dan yatırım çağrısı: ''Gelin hep birlikte kazanalım''
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı seyirci yaktı!
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü maaşını açıkladı
Göz göre göre dehşet! Genç kadına kimse yardım etmedi
Afgan mafyasını Türk polisi paketledi
Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza kamerada
Havalimanında unutulan eşyalar 3'te 1'i fiyatına satıldı
AK Partili Metiner partisini eleştirdi: ''Sorumlusu hükümettir''
Yeğeninin ölümüne neden oldu! Görüntüleri izleyen baba, ablasından şikayetçi oldu