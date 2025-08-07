Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Balıkçılar Çarşısı’ndaki Yangın Sonrası İncelemelerde Bulundu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal’da bulunan Balıkçılar Çarşısı’nda çıkan yangının hemen ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yangından etkilenen esnafla bir araya gelen Başkan Gökhan Yüksel, geçmiş olsun dileklerini ileterek Kartal Belediyesi olarak her türlü desteğin sağlanacağını belirtti.

Gerçekleştirilen ziyarette Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı hazır bulundu. Heyet, yangının olası çıkış nedenine ilişkin ekiplerden bilgi alarak, bölgede oluşan hasarı yerinde inceledi.

Kartal Belediyesi hızla harekete geçti

Yangının ardından Kartal Belediyesi, tüm saha ekipleriyle birlikte zararın tespiti ve giderilmesine yönelik çalışmaları başlattı. Temizlik, güvenlik ve destek ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren bölgede aktif olarak görev yapıyor.

“Dayanışma ile bu süreci aşacağız”

Yangından zarar gören esnafla tek tek görüşen Başkan Gökhan Yüksel, “Esnafımızın yeniden ayağa kalkması için elimizden geleni yapacağız” diyerek, şunları söyledi:

“Kartal’da her bir esnafımız bizim için çok kıymetli. Gece saatlerinde yaşanan bu üzücü olay sonrası belediye ekiplerimiz hızla müdahalede bulundu. Şu anda hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Esnafımızın yeniden ayağa kalkması için elimizden geleni yapacağız. Dayanışma ruhu ile bu süreci hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Tüm ekip arkadaşlarımız sahada. En kısa sürede balıkçı esnafımızın yaralarını saracağız.”

Kartal Belediyesi, Balıkçılar Çarşısı’nda yaşanan bu talihsiz olayın ardından mağduriyetlerin giderilmesi için ilgili tüm birimlerle koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.