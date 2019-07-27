Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP'nin Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediyede siyaset yapacak kişi sadece belediye başkanıdır. Yardımcılarınız, müdürleriniz 'ben de siyaset yapacağım' diyorsa onları kapının önüne bırakabilirsiniz." diye konuştu.

Atamalarda ve görevlendirmelerde liyakatın önemine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Belediyede yapacağınız her atama liyakatlı olacak verdiğiniz her görevi yapacak ve gelip size talimat verecek. Verdiğiniz talimatı yapmıyorsa rahatlıkla görevden alabilirsiniz. Partinin Genel Başkanı olarak söylüyorum 'falan milletvekili aradı onun akrabasıymış' hiç dinlemeyeceksiniz. 'Genel Başkanın akrabası' hiç dinlemeyeceksiniz kapının önüne koyacaksınız." diye konuştu.

Belediye Başkanları Çalıştayı'nın programı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşamsıyla başlayan kampta, partinin Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından, partinin yerel yönetimler anlayışı hakkında bir sunum yapacak. Kampın ikinci gününde belediye başkanlarının görüşlerinin alınacağı "Başkanlar Forumu" düzenlenecek. Kampın üçüncü gününde, yerel yönetimlere ilişkin fikirlerin ele alınacağı "Ortak Akıl Atölyesi" gerçekleştirilecek. Daha sonra, uzmanların katılımıyla "Seçmenlerin Beklentileri" başlıklı bir panel düzenlenecek. Panelin ardından ikinci kez "Başkanlar Forumu" düzenlenecek.

Kampta ayrıca, CHP Genel Merkezi tarafından belediyeleri takip amaçlı oluşturulacak "Yerel Yönetimler Koordinasyon Merkezi ve Danışma Kurulu" ile ilgili toplantılar yapılacak. Oluşturulacak kurul ile CHP'li belediyelerin sürekli izlenerek performanslarının değerlendirilemsi amaçlanacak.