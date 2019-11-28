Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, gazetecilerle buluştu

Kartal Grand Mira Otel’de gerçekleşen toplantıya Başkan Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları da katıldı. Yerel basın temsilcilerinin yoğun katılım gösterdiği toplantıda devam eden projeler masaya yatırılırken Başkan Gökhan Yüksel, göreve geldikleri 31 Mart seçimlerinden sonra bir taraftan tasarruf yapmaya çalıştıklarını, bir taraftan da devam eden projeleri bitirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kartal’da yayın yapan yerel gazeteciler ve medya kuruluşlarının yöneticileri ile kahvaltılı programda bir araya gelen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 31 Mart’tan bu yana Kartal Belediyesi tarafından gerçekleştirilen proje ve çalışmaları özetledi.

Komşuluk ve Dayanışma Meydanı, Kartallıların Hizmetine Sunuldu

Konuşmasına öncelikle ülkenin içinden geçtiği ekonomik darboğazın belediyeyi de etkilediğini belirterek başlayan Başkan Gökhan Yüksel, bu nedenle belediyenin gelirlerinde azalma olduğunu; ancak giderlerinin enflasyon oranında arttığını söyledi. Bu nedenle bir taraftan tasarruf yaparken bir taraftan da yeni yatırımlar noktasında dikkatli davrandıklarını kaydeden Yüksel, 23 Haziran seçimlerinin ardından, projeler için kolları sıvadıklarını belirterek Cevizli, Orhantepe ve Esentepe Mahallelerinin kesişim noktasında bulunan Komşuluk ve Dayanışma Meydanı’nın ilk etabını ve yeşil alanını vatandaşın kullanımına açtıklarını belirtti. Projenin ikinci etabı olan kültür merkezinin de 5 yıllık dönemde tamamlanacağını belirten Kartal Belediye Başkanı, projenin tamamının bölgedeki yoğunluğu ve kültür aktivitelerini artıracağını ifade etti.

Atalar Spor Kulübü’ne Çim Saha…

Yine aynı bölgede bulunan Atalar Spor Kulübü Sahasını, suni çim ile kaplamaya başladıklarını ve etrafına da yürüyüş yapanlar için tartan pist inşa edildiğini kaydeden Başkan Gökhan Yüksel, Kartalspor‘un yeni stadının E-5 kenarında olmasına uğraş verdiklerini söyledi. Uzun vadedeki planın bu olduğunu ve hali hazırda maçların oynandığı Bulvarspor Stadı’nın yenilenmesini hedeflediklerini söyledi. Kartal Belediyespor’un şubesinin kapatıldığını ve diğer branşlara destek verildiğini kaydeden Yüksel, futbol konusunda zaten Kartalspor’un yeterli olduğunu belirtti.

“Komşularımızla Bir Arada Olmak Bizim İçin Önemli”

Başkan Gökhan Yüksel, yerel gazetecilerin her birinin gözlemci olduğunu ve belediye yönetimi olarak yerel gazetecilerin kentle ilgili düşüncelerine önem verdiklerini kaydederek: “Geçen 7 aylık süreden sonra yapılanları paylaşmak istiyoruz. Göreve geldikten sonra ulaşılabilir, erişilebilir ve görülebilir bir Belediye Başkanı olmaya çalışıyoruz. Sahada olmak, komşularımızla bir arada olmak bizim için önemli. Belediye binasında kaldığımız sürece onlarca kişiyle görüşmemize rağmen, yarım milyonluk Kartal söz konusu olunca bu rakam devede kulak kalıyor. Bu nedenle sahada olmaya özel çaba sarf ediyoruz.” dedi.

“Kartallı Komşularımızla İletişimimizi Güçlendirmek İçin Komşu İletişim Merkezi’ni Kurduk”

Kartal’ın 20 mahallesinde toplantılar yaptıklarını ve stratejik planı buradan aldıkları geri bildirimlerle hazırladıklarını kaydeden Başkan Gökhan Yüksel, “Aynı toplantılar gelecek yıl da yapılacak. Kartal’ın 5 yıllık yol haritasının en önemli verileri bu toplantılarda ortaya çıktı. Mahalle toplantılarının yanı sıra; çocuklar için karne hediyesi olarak mahalle şenlikleri de düzenledik. Çocuklara spor alanı açan projelere ayrıca önem veriyoruz. Kartallı komşularımız ile Kartal Belediyesi’nin iletişimini artırma sözümüzü yerine getirmek için çok güçlü bir iletişim merkezi olan Komşu İletişim Merkezi’ni kurduk. Günde ortalama 500 - 600 çağrı alan Komşu İletişim Merkezi ile ilgili ayrıntılı bir tanıtım toplantısını, altyapının tamamlanması ve kontrollerinin bitmesinin ardından yapacağız. Komşu İletişim Merkezimiz, meydana gelen depremde 1200’den fazla çağrı aldı ve sistem olarak çalışabilirliğini kanıtladı.5 bina tamamen tahliye edildi, depremde belediye ekiplerimiz alarm durumuna geçerek vatandaşa yardımcı oldu. Komşu İletişim Merkezi, 2,5 aydır faaliyette. Merkezimizin sorunlarını çözdüğü vatandaş sayısı, 16 bin civarında.” şeklinde konuştu.

“Kartal’daki İstihdam Arayışı ile İlgili Olarak KARKAM’ı Kurduk”

Sadece Kartal’da değil, tüm belediyelerde ciddi bir istihdam yükü olduğunu vurgulayan Başkan Gökhan Yüksel, “Mevcut ekonomik durumun kötüleşmesi nedeniyle üst seviyede sıkıntı mevcut. Kartal’daki istihdam arayışı ilgili olarak Kartal Kariyer Merkezi KARKAM’ı kurduk. Kartallı işadamları ve iş sahipleri ile Kartal’da iş arayan vatandaşlarımızı buluşturduğumuz bu merkez ile bugüne kadar 100 civarı vatandaşımız iş sahibi oldu. Ruhsatını bizzat verdiğimiz iş yeri sahiplerine de istihdam konusunda KARKAM’ı kullanmaları konusunda telkinde bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Orhantepe Mahallesi ve Çevresi Teknik Danışmanlık Ofisi’ni Açtık”

Göreve gelir gelmez bina felaketinin yaşandığı Orhantepe’de bir ofis açtıklarını kaydeden Başkan Gökhan Yüksel, “Ofise başvuran tüm vatandaşlara bilgi veriyoruz. Vatandaşların ada oluşturdukları noktada işlemlerin hızlı yürümesi için yardımcı oluyoruz; ancak ada oluşamayan noktalarda sıkıntı yaşanıyor. Binası sağlam da olsa ada oluşturmak için vatandaşları ikna etmeye çalışıyoruz. Bölgedeki emlakçılarla da fiyatların fahiş noktalara gitmemesi adına görüşüyoruz. Etap 1 ve Etap 2 projelerinin yanı sıra merkez planları ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Bunda da sona yaklaştık. Kartal’ın yeni bir çarşı ve cazibe merkezine ihtiyacı var ve dönüşüm gerçekleşmeden bunun da gerçekleşmesi zor.” dedi.

“Kartal’da Kreş Sayısı 17’ye Yükselecek”

Toplantının bundan sonraki bölümünde soru cevap kısmına geçildi ve Başkan Gökhan Yüksel, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Bu bölümde de Başkan Gökhan Yüksel, Kartal’da Karlıktepe ve Yunus Mahallelerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iki yeni kreş açılacağını belirterek bu sayede Kartal’da 15 olan kreş sayısının, 17 olacağını ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gelecek hafta Kartal’ı ziyaret edeceğini söyledi.

“27 Öğrencimizden 26’sı Spor Akademilerine Yerleşti”

Kartal ilçe sınırları içinde ikamet eden sporu seven, spor konusunda eğitim almak isteyen öğrencileri, alanında tecrübeli hocalar eşliğinde spor okullarına ücretsiz bir şekilde hazırladıklarını kaydeden Başkan Gökhan Yüksel, “Katılım sağlayan 27 öğrencimizden 26’sı spor akademilerine yerleşti.” dedi.

“Genç Beyinler İçin Satranç Akademimizi Açtık”

Satranç Akademisi’nin kurulmasının üzerinden çok az zaman geçmesine rağmen önemli dereceler elde ettiğini belirten Başkan Gökhan Yüksel, “Satranç Akademisi; çocuk ve gençlerimizin satranç sporu ile tanıştırılması, bilgi ve yeteneği olanlara özgüven kazandırılması ve bireysel karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi amacı ile Kartal’da ikamet eden ve 6-12 yaş grubunu kapsayan 474 öğrenciye hizmet veriyor. Satranç Akademisi’nin genç beyinleri, düzenlenen turnuvalarda önemli dereceler elde etmeye başladı bile.” dedi.

“Sanat Akademisi Ödüle Doymuyor”

Satranç Akademisi’nin de Kartal için bir gurur olduğunu belirten Başkan Gökhan Yüksel: “Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, açılmasının üzerinden sadece 1 yıl geçmesine rağmen, ardı ardına başarılara imza atmaya devam ediyor. Kartallı çocuk ve gençlerimizin eğitim gördüğü Sanat Akademisi’nin; piyano, yan flüt ve viyolonsel dallarında eğitim gören 9 öğrencimiz, Maltepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yarı zamanlı eğitim programlarına girip, sınav komisyonunca değerlendirilen elemede başarı elde etti. Perküsyon Grubu, Şişli’de yapılan Uluslararası 1. Pera Perküsyon Yarışması’nda birinci oldu, ardından dünya ikinciliği geldi. İstanbul Uluslararası Perküsyon Yarışması'nda da 2 birincilik ve 1 de ikincilik elde ettik. Piyano bölümü öğrencimiz Lara Rojda Ülgen, ‘Bir Vapur Masalı’ filminde otistik bir çocuğu canlandırdığı karakterle genç yaşında büyük başarılara imza attı. 15 yaşındaki genç kızımız, ilk oyunculuk deneyimi olan Bir Vapur Masalı ile 7 ödülün de bireysel olarak sahibi oldu.” şeklinde konuştu.

SSK Primleri ve Vergi Borcu Bulunan Yerel Yönetimlerin, Yükünü Hafifletecek Öneri

Yerel yönetimlerin gelirleri ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir görüşme gerçekleşeceğini ve bu konuda birkaç öneride bulunduklarını kaydeden Kartal Belediye Başkanı, ciddi borç yükü altında olan ve SSK primleri ve vergi borcu bulunan yerel yönetimlerin an azından kamuya yaptıkları yardımların ödedikleri vergiden düşülmesini önerdiklerini söyledi.