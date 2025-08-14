  1. Anasayfa
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB Heyeti ile Kartal’da Devam Eden Projeleri İnceledi

Güncelleme:

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) heyetiyle birlikte ilçede devam eden projeleri yerinde inceleyerek, teknik değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Recep Korkut, İBB Zabıta Daire Başkanı Metin Alper ve İBB Üstyapı Projeler Şube Müdürü Serşan Yüzer’in yanı sıra Kartal Belediyesi’nin ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürleri yer aldı.

Balıkçılar Çarşısı daha modern ve işlevsel bir hale gelecek

İnceleme turunun ilk durağı, geçtiğimiz günlerde yaşanan yangın nedeniyle maddi hasarın oluştuğu Kartal Sahil Balıkçı Barınağı ve Balıkçılar Çarşısı oldu. Heyet, yangının yarattığı hasarı yerinde tespit etti, esnafla görüşerek taleplerini dinledi. Başkan Yüksel, esnafa geçmiş olsun dileklerini ileterek, İBB ile işbirliği içinde Balıkçılar Çarşısı’nın daha modern ve işlevsel bir hale getirileceğini söyledi. 

Kartal Sahili’ne yeni çehre

Ardından sahil hattında Ankara Caddesi Rıhtım Sahil Projesi kapsamında yapılan yenileme ve düzenleme çalışmaları incelendi. Bölgeye kazandırılacak yeni yaşam alanları, ulaşım kolaylıkları ve çevre düzenlemeleri hakkında teknik değerlendirmeler yapıldı.

Başkan Gökhan Yüksel, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Kartal’da hem sosyal yaşamı güçlendirecek hem de afetlere karşı dayanıklılığı artıracak projeleri kararlılıkla sürdürüyoruz. İBB ile koordineli şekilde çalışarak ilçemizin yaşam kalitesini yükseltmeye ve Kartal’a değer katmaya devam edeceğiz”

