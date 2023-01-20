Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartallı Öğrencilerin Karne Heyecanına Ortak Oldu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde Kartallı öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Mezun olduğu Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu’nda öğrencilerle bir araya gelen Başkan Yüksel, ardından Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlerde eğitim gören öğrencilerle buluşarak karnelerini verdi. Minik öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Başkan Yüksel, mezun olduğu okulda da duygusal anlar yaşadı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu’nda düzenlenen karne törenine katıldı. Karne törenine; Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ile yöneticiler eşlik etti.

Kartal Kaymakamı Abdullah Demir de karne töreninde yaptığı konuşmada, “2022-2023 yılı 1. dönemin kapanışını okulumuzda yapıyoruz. Geldiğimizde gördüğümüz manzara bizi gerçekten mutlu etti. Çocuklarımızın gözleri ışıl ışıl, sağlıklı, salgından uzak. Bir daha eski günleri görmeyiz inşallah diyorum. Çocuklarımızın başarıları bizi tabi mutlu etti. Minicik kalplerin bu güzel sanatları icra etmesiyle gurur duyduk. Kendilerinden ileride daha büyük başarılar bekliyoruz. Umuyorum ki, bu okul ileride daha çok başkanlar, valiler, kaymakamlar çıkaracak. İlerde bu günü de güzel bir şekilde hatırlayacağız.” diye konuştu.

Yarının Yöneticileri, Yarının Gençleri Arkamda… Daha Güzel Yarınlar Ülkemizi Bekliyor

Öğrencilerin okulda yaptıkları gösterileri izleyen ve çocuklarla sohbet ederek karnelerini veren Başkan Gökhan Yüksel, kendisinin de Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu’nda eğitim gördüğünü belirtti. Öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Başkan Yüksel, çocukların karnelerini vererek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Başkan Yüksel, “Cumhuriyetin yetiştirdiği gençlerden biri olarak bugün belediye başkanı olarak, yarın kardeşlerimizin de önemli büyük görevleri olacak. Ya da istedikleri meslek alanlarında kendilerinin tayin ettiği çalışma alanına yoğunlaşacaklar. Cumhuriyet; kendi değerlerini, kendi çocuklarını yetiştiriyor. O’nu; kültürle, sanatla, bilimle, teknolojiyle, sporla ne kadar buluşturursak, o kadar kıymetli olur. Cumhuriyet böyle bir şey. Atatürk İlke ve İnkılâpları bize bunu öğretti. Daha ileriye götürebilmek için o mücadeleyi sürdüreceğiz elbette. Yarının yöneticileri, yarının gençleri ya da kendi istedikleri herhangi bir meslek grubunun yeni yöneticileri arkamda. Dolayısıyla çocuklarımıza ne kadar değer verirsek ve eğitimlerine özen gösterirsek, onların ufkunu ne kadar açacak programlarla onları desteklersek; daha güzel yarınlar ülkemizi bekliyor olacak.” ifadelerini kullandı.

Müzik Odası’nın Açılışı Yapıldı

Kartal Belediyesi tarafından yaptırılan müzik odasının açılışını da gerçekleştiren Başkan Gökhan Yüksel, “Ben tatil heyecanını görüyorum arkadaşlarımda. Ben inanıyorum ki, sene sonunda da bu müzik sınıfı ile beraber bize yine çok güzel bir program hazırlayacaklar. Ben onlara güveniyorum, şimdi onları izleyeceğiz. Tüm öğrencilerimizi kutluyor, sağlıklı, verimli ve keyifli tatiller diliyorum.” dedi. Başkan Yüksel sonrasında ise öğrencilerin verdiği müzik ziyafetini büyük bir keyifle izledi.

Kreş Öğrencileri İlk Dönem Karnelerini Aldı

Kartal Belediyesi’ne bağlı 15 kreşte de karne töreni yapıldı. 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde son ders zilinin çalmasıyla birlikte minik öğrenciler karnelerini Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ve öğretmenlerinin elinden aldı. Küçük yaş gruplarının aldıkları ilk karneler hem öğrencilere hem de öğretmenlere unutulmaz anlar yaşattı. Minik öğrencilerin heyecanı görülmeye değerdi.

Kartal’ın farklı mahallelerinde bulunan kreşlerde karne törenine katılan Başkan Yardımcıları öğrencilere eğitim hayatlarında başarı diledi. Karne törenine kreşlerden sorumlu Başkan Yardımcısı İmam Aydın’ın yanı sıra Hüseyin Tozkoparan, Ali Apaydın, Cengiz Türkmen ve Bayram Ali Baştan katıldı.

Kreşlerinde karne heyecanını yaşayan minikler 6 Şubat gününe kadar iki haftalık tatilin keyfini yaşayacak.