Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'den 10 Kasım mesajı

İşte Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in o açıklaması:

Değerli Komşularım,

Bugün, ardı ardına kazandığı zafer ve gerçekleştirdiği devrimlerle kurduğu Cumhuriyetle Türk Ulusunun kaderini değiştiren Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuzluğa uğurlayışımızın 81’inci yıl dönümü. Geçen her günü, onun varlığına duyduğumuz özleme yenisini ekleyerek yaşıyoruz.

Bugün sadece Türk tarihine değil, dünya tarihine de sonsuz katkısı olan, sayısız milletin de “lider” kabul ettiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğa intikal ettiği gün ve bizim de 81 yıllık yasımızın yıl dönümü.

Ebediyete uğurlandığı an ile sönen tüm ışıklar karanlığa terk ettiğinde yüce bir milleti, bir çift mavi gözün ışığında başarabildik yine ilerlemeyi.

Ebedi varlığının tecellisi olan bu ışık, hayatımızın sonuna kadar yolumuzu aydınlatacak en güvenilir rehber olarak bizler ve bizden sonraki nesillerle yaşamaya devam edecek.

Hatırlamak yaşatmaktır anlayışıyla; bağımsız bir ülke olma seviyesine yükselerek Cumhuriyet kazanımlarını elde etmiş bir millet, bu kazanımları kendisine hediye eden “Büyük Kahramanı”nı ilelebet yaşatacaktır.

Bu düşünceye olan sarsılmaz inancımla Yüce Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz varlığının önünde saygıyla eğiliyor, geride bıraktığı mucizelere duyduğum sonsuz minnet ve büyük dehasına olan hayranlığımla ebediyete uğurlanışının 81. yılında, ebedi varlığını şükranla anıyorum.