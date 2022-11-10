Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’den 10 Kasım mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 84. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Yüksel, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Komşularım,

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 84. yıl dönümü.

84 yıl önce bugün, hiç dinmeyecek bir hüzünle topyekûn millet olarak Ata'mızı kalbimize gömdük. Onun içindir ki, 10 Kasım bizim en büyük yas günümüzdür. Bugün aynı zamanda, Atatürk'ün ülkemiz ve milletimiz için yaptıklarını ve fikirlerini yeniden idrak etme ve özümseme günüdür.

Vatanımızın işgal edildiği, milletimizin Anadolu'dan silinmek istendiği bir dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşımıza önderlik etmiş ve tüm dünya halklarına ilham veren bir mücadeleyi zafere ulaştırmıştır. Bu görkemli zafer, Atatürk'ün dehası ve milletimizin kahramanca mücadelesiyle gerçekleşmiştir. Anadolu topraklarında yanan bu bağımsızlık ve özgürlük meşalesi, dünyadaki pek çok topluma örnek olmuş ve Cumhuriyet'in ilanı ile sonuçlanarak taçlanmıştır.

İşte bu nedenlerden dolayı, 10 Kasım sadece bir hüzünlenme günü değil, aynı zamanda Ata'mızın kalplerde yeniden doğduğu bir gündür. O’nu daha iyi anlamak ve fikirlerini kavramak için bir fırsattır.

Bugün, Atatürk’ün yolundan giden bizlere düşen görev; yüzümüzü geleceğe dönmek, ufkumuzu geniş, hedeflerimizi büyük tutmak ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği ve bize emanet ettiği Cumhuriyet'e ve onun değerlerine daha sıkı sarılmaktır.

Ata'mızın izinden yürümeye, demokrasi ve Cumhuriyete bağlı kalmaya, halka hizmete ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak için mücadelemize hiç durmadan devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşünceler ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadele kahramanlarımız ve vatan uğrunda canını feda eden aziz şehitlerimizi, saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.”