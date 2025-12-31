  1. Anasayfa
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'den 2026 Yeni Yıl Mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında 2026'nın sağlıklı, huzurlu ve umut dolu bir yıl olması temennisinde bulunurken; birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Başkan Gökhan Yüksel mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Büyük Ailem Kartal; 2025 yılında Kartal için durmadan ürettik, çalıştık ve kent yaşamına değer katacak pek çok projeyi hayata geçirdik. Kentsel dönüşümden eğitime, sosyal desteklerden kültür-sanata, çevre ve iklim çalışmalarından altyapı yatırımlarına kadar her alanda komşularımızın yaşamını kolaylaştıracak adımlar attık.

Dayanıklı ve güvenli bir Kartal için dönüşüm projelerimizi sürdürdük; çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlarımız için daha eşit ve erişilebilir hizmetler sunduk; doğayı koruyan uygulamalarla sürdürülebilir bir gelecek için önemli mesafeler aldık. Kültür, sanat ve sporun bir araya getirdiği etkinliklerle Kartal’ın sosyal hayatını güçlendirdik. İhtiyaç sahibi komşularımızla dayanışmamızı büyüttük. Her adımda Kartal için çalışan büyük bir aile olduk.

Mahallelerimizdeki sorunları birinci ağızdan dinleyip ortak çözümler üretmek için komşularımızla sürekli bir araya geldik. Muhtarlarımızla belirli aralıklarla toplantılar yapmaya devam ettik, esnaf ziyaretleri ve mahalle gezilerine hiç ara vermedik. Komşu İletişim Merkezi aracılığı ile komşularımızın istek ve önerilerini dikkate aldık, şikayetlerini çözüme kavuşturduk. Hepimizin hissettiği ekonomik sıkıntıların belediyemizde sunduğumuz hizmetlere yansımaması için en uygun çözümleri ürettik ve belediye hizmetlerinin kesintisiz olarak sürmesini sağladık. 

Kültür, sanat ve sporun bir araya getirdiği etkinliklerle Kartal’ın sosyal hayatını güçlendirdik. Belediye meclisimizde aldığımız kararlarla kentsel dönüşüm ve imar sorunlarını çözüme kavuşturduk. Aynı zamanda, Kartal'da çok önemli yatırımlara hep birlikte yine bu dönemde imza attık; altyapıdan üst yapıya pek çok alanda çok ciddi projeleri hayata geçirdik.

2019 yılından beri Kartallı komşularımızın hayatını kolaylaştıracak ve yaşam kalitesini yükseltecek çok sayıda projeyi hayata geçirdik. 2025'e veda ederken birçok projeyi tamamladık; birçoğunda ise son aşamaya ulaştık. 2026 yılı da Kartal'da hizmetlerin aynı tempoda devam ettiği bir yıl olacak. Kartal'ın gelişmesi, modern ve yaşanılabilir bir kent olabilmesi için daha güvenli, daha yeşil, daha adil ve daha mutlu bir Kartal için aynı heyecanla komşularımız için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; 2026 yılının ülkemize, milletimize, Kartallı komşularımıza ve tüm insanlığa barış, dayanışma, birlik, beraberlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Tüm komşularımın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum.”

