Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir mesaj yayınladı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir mesaj yayınladı.

Değerli komşularım, sevgili çocuklar,

Sizleri bayramımızın neşesi ve coşkusuyla selamlıyorum…

Milletin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı tarih olan 23 Nisan 1920, aynı zamanda Cumhuriyetimizin köklerinin de atıldığı gündür. Sonrasında ise tüm dünya çocukları ilk kez kendilerine ithaf edilen bir bayramı kutlayacak, bu önemli mirası nesiller boyu yaşatacaktır.

Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1924’te ‘23 Nisan’ı bayram ilan etmiş, milli egemenliğimizin sembolü olan bu anlamlı günü, 23 Nisan 1929’da ise sarsılmaz güveninin ve sevgisinin bir ifadesi olarak tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Tarihimizin bu gurur dolu sayfalarını yeni kuşaklara öğretmek ve atalarımızın büyük zorluklarla, fedakârlıklarla elde ettiği kazanımları onlara emanet etmek, Türkiye Cumhuriyeti’nin gelecekteki koruyucularını da bu bilinçle yetiştirmek, bizlerin görevidir. 23 Nisan’lar ise bu önemli görevin en büyük ve önemli vesilelerindendir.

Milletimizin geleceği olan çocuklarımıza bu yıl pandemi sebebiyle sokaklarımızda, meydanlarımızda kalabalık buluşmalar eşliğinde coşkulu bir bayram yaşatamasak da sokaklarımızda gerçekleştireceğimiz gösteriler ve bando eşliğinde, sosyal medya hesaplarımızdan yayınlayacağımız çevrimiçi etkinlikler ile bayram coşkusunu evlerine taşımış olacağız.

Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmak adına; bilimde, eğitimde, teknolojide, kültür ve sanatta çağdaş uygarlık seviyesine erişmiş ve özgürce yaşayabilecekleri bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet etmek için çok çalışacağız.

TBMM’nin kuruluşunun 101. yıl dönümünde, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milletimizin bağımsızlığı ve özgürlüğü için canını feda eden tüm kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum.

Kartallı sevgili çocuklar, bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Kartal Belediye Başkanı

Gökhan YÜKSEL