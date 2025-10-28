  1. Anasayfa
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet’in ilanının 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Yüksel, mesajında Cumhuriyet’in bir milletin yeniden doğuşunu simgelediğini vurguladı.

“Cumhuriyet, Bir Milletin Yeniden Doğuşudur”

Başkan Gökhan Yüksel mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıymetli komşularım,

Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. Cumhuriyet; tüm imkânsızlıklara rağmen bir araya gelerek eşsiz bir mücadele veren aziz milletimizin, bağımsızlık uğruna gösterdiği sarsılmaz iradenin ve büyük zaferin sembolüdür. Bu değer, bugün hepimizi bir arada tutan en güçlü bağdır.

‘Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz’ diyerek tarihi bir dönüm noktasını müjdeleyen Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, özgür ve bağımsız bir Türkiye’nin temellerini atmıştır. 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet, bu topraklarda yaşayan herkese eşit yurttaşlık hakkı tanımış ve milletimizin hiçbir gücün boyunduruğu altına girmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir.

Atatürk’ün ‘Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine yaptığı teşkilattır ki, onun ismi Cumhuriyettir. Hükümet Millettir ve Millet Hükümettir.’ sözleri, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu Cumhuriyet yönetimini en özlü biçimde tanımlar.

Cumhuriyet; umutsuzluğa kapılmadan, bağımsızlıktan taviz vermeden, inanç ve kararlılıkla yürütülen İstiklal mücadelesinin zaferle taçlandığı, milletimizin tarihindeki en büyük dönüm noktalarından biridir. Aynı zamanda Cumhuriyet, çağdaşlaşma yolunda attığımız en kapsamlı ve köklü adımdır.

Bugün, Cumhuriyetimizin 102. yılını kutlarken; bizi biz yapan değerleri daha gür bir sesle savunacak, geçmişte olduğu gibi bugün de tek yürek olup daha aydınlık bir geleceğe birlikte yürüyeceğiz. Cumhuriyetimizi; demokrasi, hukuk devleti, insan hakları ve sosyal devlet ilkeleriyle taçlandıracak, ülkemizi daha saygın bir konuma taşımak için durmadan çalışacağız.

Kartal’da bu büyük bayramı; panellerden sergilere, spor turnuvalarından şenliklere, tiyatrolardan konserlere uzanan birçok etkinlikle kutlayacağız. Cumhuriyetimizin 102. yılında bu coşkuyu hep birlikte yaşamak için tüm komşularımızı, 29 Ekim Çarşamba günü, saat tam 19.23’te Kartallı Kazım Meydanı’ndan başlayacak Fener Alayı Yürüyüşü’ne ve ardından Kartal Meydanı’nda gerçekleşecek konserlere davet ediyorum.

Bu vesileyle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, Cumhuriyetimizin 102. yılını ve tüm komşularımın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

