Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'den Anneler Günü Mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Yüksel mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Anne sevgisi, insan yaşamının her evresinde var olan en anlamlı duygulardan birisidir. Annelerimiz karşılıksız sevgileri, şefkatleri ve sonsuz özverileri ile başımızın tacıdırlar. Annelerimiz hatırlanmayı, değer görmeyi, saygıyı ve takdiri herkesten daha çok hak eder.

Sevginin, fedakârlığın ve bağlılığın eşsiz temsilcileri olan annelerimizi hatırladığımız özel bir günün içindeyiz. Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü Anneler Günü olarak kutlanır. Ancak çocuklarını aylarca bedenlerinde taşıyan, karşılıksız sevgileriyle büyüten, hayatın her aşamasında onlardan desteklerini esirgemeyen annelerimizin haklarını bir gün ile ödeyebilmemiz mümkün değildir.

Sahip olunabilecek hiçbir değerle ölçülemeyecek kadar kıymetli, yeri hiçbir zaman doldurulamayacak kadar çok yüce bir duygu olan annelik, aynı zamanda huzurlu ve mutlu bir toplumun da temel harcıdır. Çocuklarını yetiştirirken her türlü zorlukla baş eden, her çilenin üstesinden gelen, sabır ve metanetle yıllara meydan okuyan annelerimiz, millet olarak en büyük değerlerimizdir.

Annelerimiz sevgi dolu yürekleriyle hiçbir karşılık beklemeden vermenin, şefkatin, bağışlamanın, hoşgörünün ve eşsiz sahiplenişin en mümtaz simalarıdır. Onlardan aldığımız sevgi; Kartallı komşularımızın derdine koşarken, ihtiyaç sahibine destek olurken, birbirimize derman olurken bizleri yönlendiren pusuladır. En fazla kadın personele sahip belediyelerin başında gelen Kartal Belediyesi ailesi olarak, annelerin emeklerine ancak daha çok çalışarak teşekkür edebileceğimizi biliyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm annelerimizin ‘Anneler Günü’nü kutluyor, hürmetle ellerinden öpüyorum. Başımızın tacı olan annelerimize mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum. Çocuklarını genç yaşta vatan topraklarına emanet eden muhterem şehit analarına da saygı ve sevgilerimi sunuyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bu vesileyle bildirmek istiyorum."