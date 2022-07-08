Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’den Kurban Bayramı mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

“Kurban Bayramı’nın, tüm komşularımız ile birlik ve beraberliğimizi perçinlemesine, barış ve sevgi dolu günlere olan inancımızı yükseltmesine vesile olmasını diliyorum.” diyerek birlik ve beraberlik mesajı veren Kartal Belediye Başkanı, şu ifadeleri kullandı;

“Bayramlar; insani değerlerin en saf haliyle yaşandığı, insanlar arası ilişkilerin kuvvetlendiği, sevgi ve hoşgörü kapılarının aralanmasına vesile olan özel günlerdir. Paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirmek için önemli fırsatlardır.

Bu sene Kurban Bayramı'nda, bizi ayakta tutan insanlık ve birliktelik değerlerini daha kuvvetli bir şekilde hatırlayacağız. Kurban Bayramı’nın, tüm komşularımız ile birlik ve beraberliğimizi perçinlemesine, barış ve sevgi dolu günlere olan inancımızı yükseltmesine vesile olmasını diliyorum.

Bayramın anlamını yaşatarak kırgınlık ve küskünlüklerin sona erip, saygı ve sevginin öne çıkmasını temenni ediyorum.

Kartal Belediyesi olarak komşularımızın bayramlarını en iyi şekilde geçirmeleri için gerekli tüm hazırlıkları tamamladık. Sizlerin bayramı daha rahat karşılayabilmeniz için ekiplerimizle bayram boyunca her türlü acil duruma hazır bir şekilde hizmetinizde olacağız.

Afetler, yangınlar ve ekonomik güçlükler içinde karşıladığımız Kurban Bayramı’nı; ailemizle, dostlarımızla ve komşularımızla bütünleşmeye, yara sarmaya, geleceğe umutla bakmaya vesile kılacağız.

Tüm komşularımın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; ilçemize, İstanbul'umuza, ülkemize ve tüm dünyaya huzur getirmesini diliyorum.”