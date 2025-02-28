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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'den Ramazan ayı mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'den Ramazan ayı mesajı
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Ramazan ayı başlangıcı vesilesi ile bir mesaj yayımlayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ''Paylaşma ve yardımlaşma mevsiminin en güzel esintisini üzerimizde hissettiğimiz, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Ramazan ayı boyunca lokmamızı bölüşerek, dayanışma ruhunu en güçlü şekilde yaşatmaya bu sene de devam edeceğiz.'' dedi.

Başkan Gökhan Yüksel, mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Değerli komşularım,

Sevgi, yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygularını hep birlikte idrak edeceğimiz Ramazan ayına girmiş bulunuyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan ayında komşularımızla iftar sofralarımızı paylaşmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık.

Paylaşma ve yardımlaşma mevsiminin en güzel esintisini üzerimizde hissettiğimiz, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Ramazan ayı boyunca lokmamızı bölüşerek, dayanışma ruhunu en güçlü şekilde yaşatmaya bu sene de devam edeceğiz.

Ramazan ayının, tüm komşularımız ile birlik ve beraberliğimizi perçinlemesine, barış ve sevgi dolu günlere olan inancımızı yükseltmesine vesile olmasını diliyorum.

Kartal Belediyesi olarak komşularımızın Ramazan ayını en iyi şekilde geçirmeleri için gerekli tüm hazırlıkları tamamladık. Gıda bankamızda hazırlanan temel gıda ve kuru erzak kolilerini, ilçemizdeki ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırmaya Ramazan ayı boyunca devam edeceğiz.

Sevgi ve dayanışmanın arttığı bu mübarek ayın, tüm komşularımız ve tüm insanlık için; bereket, barış, sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Hayırlı Ramazanlar!”

Ramazan ayı başlangıcı vesilesi ile bir mesaj yayımlayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ''Paylaşma ve yardımlaşma mevsiminin en güzel esintisini üzerimizde hissettiğimiz, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Ramazan ayı boyunca lokmamızı bölüşerek, dayanışma ruhunu en güçlü şekilde yaşatmaya bu sene de devam edeceğiz.'' dedi.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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